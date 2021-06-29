國5銜接蘇花改 宜縣府盼提早2年完工減少交通衝擊

為解決蘇澳地區塞車問題，宜蘭縣向交通部反映國道5號可以直接銜接蘇花改，國發會昨日通過「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估報告。宜蘭縣政府今日表示，銜接工程預計2032年完工，希望能減少對交通的衝擊，與蘇花安東澳至南澳段工程同步在2030年完工。

前往花東地區的用路人會從國道5號下蘇澳交流道進入蘇澳鎮，再經蘇花改持續南行。只是假日期間，車流湧入蘇澳市區，造成當地塞車狀況嚴重，地方希望能讓國道的車流直接匯入蘇花改，既能解決塞車問題，也可以減少用路人的行車時間。

縣府交通處長黃志良表示，2019年邀集蘇澳鎮、冬山鄉公所與民意代表商討銜接方案，縣府廣納鄉親意見後向交通部反映，高速公路局也接受地方意見，2019年底啟動可行性評估，昨國發會通過報告，後續待行政院核定，如經審查通過，高公局會啟動環評及綜合規畫作業，預定2032年完工。

不過，公路總局規畫的蘇花安東澳至南澳段，是預計在2030年完工，兩件與蘇花改有關的工程，勢必造成交通過渡期，為減少對用路人的影響與衝擊，縣府建議銜接案可以提早2年完工。

宜蘭縣長林姿妙表示，感謝行政院與交通部重視宜蘭的交通路網，由於塞車情況嚴重，國5銜接蘇花改能讓大家有安全回家的路、緩解蘇澳地區交通、提升運輸品質，是縣民期盼的重大工程，希望可以在2030年完工，提供鄉親完善回家的路。