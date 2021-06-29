快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5銜接蘇花改 宜縣府盼提早2年完工減少交通衝擊

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

為解決蘇澳地區塞車問題，宜蘭縣向交通部反映國道5號可以直接銜接蘇花改，國發會昨日通過「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估報告。宜蘭縣政府今日表示，銜接工程預計2032年完工，希望能減少對交通的衝擊，與蘇花安東澳至南澳段工程同步在2030年完工。

前往花東地區的用路人會從國道5號下蘇澳交流道進入蘇澳鎮，再經蘇花改持續南行。只是假日期間，車流湧入蘇澳市區，造成當地塞車狀況嚴重，地方希望能讓國道的車流直接匯入蘇花改，既能解決塞車問題，也可以減少用路人的行車時間。

縣府交通處長黃志良表示，2019年邀集蘇澳鎮、冬山鄉公所與民意代表商討銜接方案，縣府廣納鄉親意見後向交通部反映，高速公路局也接受地方意見，2019年底啟動可行性評估，昨國發會通過報告，後續待行政院核定，如經審查通過，高公局會啟動環評及綜合規畫作業，預定2032年完工。

不過，公路總局規畫的蘇花安東澳至南澳段，是預計在2030年完工，兩件與蘇花改有關的工程，勢必造成交通過渡期，為減少對用路人的影響與衝擊，縣府建議銜接案可以提早2年完工。

宜蘭縣長林姿妙表示，感謝行政院與交通部重視宜蘭的交通路網，由於塞車情況嚴重，國5銜接蘇花改能讓大家有安全回家的路、緩解蘇澳地區交通、提升運輸品質，是縣民期盼的重大工程，希望可以在2030年完工，提供鄉親完善回家的路。

蘇澳 蘇花改 塞車

延伸閱讀

交通部加速辦理國5銜接蘇花改 行車省20分鐘、2032完工

彰化公車純電化　員林至二林電動快捷公車最快明年初上路

交通部提高汽車代檢廠檢驗費分配比例 全國533家受惠

頭份第二交流道可行性評估 市長唯一支持設在北橫公路

相關新聞

疫情下見證愛情 癌末老翁病房內完成終身大事

「我願意」花蓮一名65歲張姓老翁罹患大腸癌末期，他的最大心願是與相戀陪伴6年的吳女士結為連理，門諾醫院得知後，今天為這對...

台東副議長林琮翰：中央疫情報告天天講鬼話

台東縣今天宣布連續第19天未出現本土確診個案，但因政府提供疫苗遠不及國人所需，台東縣長饒慶鈴今天表示，要達到疫苗接種的群...

國5銜接蘇花改 宜縣府盼提早2年完工減少交通衝擊

為解決蘇澳地區塞車問題，宜蘭縣向交通部反映國道5號可以直接銜接蘇花改，國發會昨日通過「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行...

台東Delta接觸人數增加 PCR檢測16人陰性、6人檢驗中

Delta變異株病毒在屏東出現，傳染力高令人憂心，台東曾與屏東枋寮確診者案14734接觸或足跡重疊的縣民今天從18人增加...

修改停課新作法 台東規畫暑期線上課輔

線上教學模式對老師、學生、家長都是挑戰，台東縣教育處計畫在暑期規畫線上課輔或營隊，部分師生興致缺缺，也有學校已著手規畫。...

宜蘭公布商圈防疫指引 防破口

最近兩個周末，外縣市進入宜蘭的車流量明顯增加，由於仍處三級警戒、Delta變異病毒株也已入侵台灣，宜蘭縣政府昨天公布最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。