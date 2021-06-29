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讓長輩先施打 台東縣長和副縣長尚未打疫苗

中央社 / 台東縣29日電

台東縣衛生局長黃明恩今天在台東縣議會表示，截至目前為止台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝尚未施打新冠肺炎疫苗。王志輝稍後證實因讓長者先施打，自己和縣長尚未施打。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員古志成質詢黃明恩有關台東縣施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）情況，縣長和副縣長是否已經施打疫苗。

黃明恩答覆時表示，縣長饒慶鈴、副縣長王志輝尚未施打疫苗，台東縣警察局長趙瑞華已經施打。

王志輝稍後接受記者訪問時表示，之前因疫苗量少，他和縣長先讓年長者和醫療人員先行施打，他們則透過快篩方式，作為防疫措施。後續疫苗來的量已經越來越多，他和縣長將儘速施打。

王志輝表示，台東縣政府的局處長也是最近才開始施打。

依中央5月3日公告，開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等第一類至第三類對象之同住者公費接種COVID-19疫苗。

台東 疫苗 新冠肺炎

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