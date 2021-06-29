疫情下見證愛情 癌末大叔病房內完婚

疫情之下人心慌且鬱悶，門諾醫院今天為癌末的張大叔舉辦一場婚禮，沒有婚戒、沒有禮服，只有一束鮮花、牧師見證和醫護人員的歌聲，讓病房內滿溢珍愛與溫馨。

門諾醫院表示，張大叔去年9月間被檢查出罹患大腸癌已末期，日前入院有感於日漸虛弱的身體及疾病的惡化，為了不留遺憾，張大叔希望能夠給一路陪在身旁的吳阿姨一個名分，但又礙於疫情期間進出醫院及虛弱往返的困難，兩人在會談過程中提出了心中的擔憂。

護理同仁得知此訊息後，立即與相關部門聯繫，在醫護同仁的協助下，今天舉行一場溫馨的結婚儀式，也圓張大叔的願望。

「你願意接受吳女士成為你的妻子嗎？」張大叔費力地回答「我願意」，吳女士頻頻點頭，一邊擦拭止不住的淚水，一邊緊緊握住張大叔的手跟他說「我很愛你、也謝謝你愛我」。

雖然受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，現場除了醫護同仁及院牧部傳道給予祝福，也透過視訊方式，將兩人的幸福時刻傳遞給他們的親友，並在牧師的見證下，完成這場結婚儀式。

兩人共同切蛋糕，並簽署結婚證書，張大叔感謝醫院人員在這麼短的時間內就替他完成心願，讓他人生不留遺憾。

門諾醫院迦南病房護理長田濬榕表示，癌友除了需要專業的醫療照護，身、心、靈更需要加倍的關心，能夠協助病人完成心願，替患者的人生畫下美好的句點，身為護理人員，不僅感到欣慰，能夠替家屬留下美好的回憶，一切都值得。