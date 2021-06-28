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基隆市府與郵局合作推廣書香 民眾線上借書郵差送到家

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（右）說，文化局與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香」服務，歡迎民眾多多利用。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右）說，文化局與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香」服務，歡迎民眾多多利用。圖／基市府提供

基隆文化局今天與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，推出「基隆防疫有書香」服務。圖書館閉館防疫期間，民眾無法前去借閱書籍，將改由郵差送到借書者家中。

文化局表示，這次共準備150個「基隆書箱」開放居住基隆，並持有基隆市公共圖書館借閱證民眾借閱。有意申請的人可在29日上午９點到30日晚上9點，到臉書林右昌UChange粉絲專頁基隆市公共圖書館基隆市文化局官網文化局粉絲專頁，透過網路申請表單填寫個人基本資料以及閱讀喜好的種類，館方就會根據表單內容，打包精選館藏及隨機贈送的大基隆專書，在7月3日起陸續寄送到填寫的宅配地址。

基隆市長林右昌說，隨著疫情持續3級警戒，本市各公共圖書館閉館。雖持續提供線上電子書等數位服務，但電子書看久了，大家可能懷念實體書的翻書溫度及手感，文化局特別推出「基隆防疫有書香」計畫，歡迎民眾多多利用。

文化局長陳靜萍表示，書箱計畫「借6送2」，書箱中除4冊圖書館典藏的精選好書，另外贈送2冊大基隆歷史場影再現整合計畫專書，讓民眾可留下收藏。

基隆市長林右昌（中）說，文化局與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香」服務，歡迎民眾多多利用。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（中）說，文化局與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香」服務，歡迎民眾多多利用。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右二）說，文化局與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香」服務，歡迎民眾多多利用。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右二）說，文化局與基隆郵局合作推出「基隆防疫有書香」服務，歡迎民眾多多利用。圖／基市府提供

基隆 文化局 圖書館 中華郵政 林右昌

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