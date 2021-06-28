快訊

AZ疫苗七月恢復供貨 指揮中心：希望包括台灣

鐵路刺警案17年定讞 法官評：還有無法逃避的問題

病毒不會認疫苗 饒慶鈴：建議有疫苗就先打

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴請民眾「有疫苗就打」。記者施鴻基／翻攝
台東縣長饒慶鈴請民眾「有疫苗就打」。記者施鴻基／翻攝

中央將再撥給台東莫德納疫苗1萬8800劑，但其中753劑要交給台東矯正機關使用，4480劑要看台東施打情況決定核撥時間。縣長饒慶鈴說，病毒不會認疫苗，請縣民有疫苗就先打，中央撥給地方的疫苗數量都和預期有落差，縣府還要再思考如何運用。

台東縣府今天下午召開疫情說明會，饒慶鈴等人說明目前疫苗使用狀況。

初步決定7月1日先撥8400劑，7月8日5600劑，後續4480劑時間未定，目標要打一到八類。饒慶鈴說，要打疫苗的人太多，但中央給的疫苗不如預期多，還要重新思考如何改變預約登記模式。

副縣長王志輝則說，花蓮、南投、台東和雲林計畫合購500萬BNT疫苗，由花蓮縣府發起，但目前進度和鴻海、台積電相同，進來的時間還無法確定。

莫德納疫苗 台東 饒慶鈴 BNT

延伸閱讀

Delta侵台！東縣19人疑與秘魯祖孫相關確診者接觸或足跡重疊

部分工時受雇勞工嘆 工作沒投保領不了

屏東傳Delta變異株疫情 敲響防疫漸鬆懈的台東人警鐘

防疫情再爆發 饒慶鈴籲返台東有症狀速就醫

相關新聞

病毒不會認疫苗 饒慶鈴：建議有疫苗就先打

中央將再撥給台東縣莫德納疫苗1萬8800劑，但其中753劑要交給台東矯正機關使用，4480劑要看台東施打情況決定核撥時間...

宜蘭公布商圈防疫指引 管控入店數、室外排隊最多10人

最近2個周六日，進入宜蘭車流明顯增加，目前疫情仍是三級警戒，且Delta病毒株進入社區情況下，宜蘭縣政府今天公布最新的「...

花蓮配發2萬3100劑莫德納 7月3日起開放施打

花蓮維持10天零確診，縣府表示，7月衛福部配發2萬3100劑莫德納疫苗，下月3日起開放75歲以上非原住民、65歲以上原住...

「嘉玲」暫別基隆 養護中心住民20天連7採陰性今確診

基隆市逸嘉養護中心疫情持續擴散，今天新增1名住民確診新冠肺炎，累計住民和照顧服務員共31人染疫。基隆新增1名死亡病例，也是逸嘉住民。全市累計301人確診，其中21人死亡，致死率6.97%。

獲配莫德納疫苗1萬8200劑 宜蘭7月2日起開打「長者優先」

宜蘭縣將獲配發1萬8200劑莫德納疫苗，縣長林姿妙表示，縣府已規畫7月2日起至7月10日接續為75歲以上長者(65歲以上...

部分工時受雇勞工嘆 工作沒投保領不了

勞動部今天推出部分工時受雇勞工生活補貼，台東詢問不如先前紓困踴躍，卻碰上許多雇主沒有為鐘點工投保的問題，埋怨錢少失工又領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。