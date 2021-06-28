病毒不會認疫苗 饒慶鈴：建議有疫苗就先打
中央將再撥給台東縣莫德納疫苗1萬8800劑，但其中753劑要交給台東矯正機關使用，4480劑要看台東施打情況決定核撥時間。縣長饒慶鈴說，病毒不會認疫苗，請縣民有疫苗就先打，中央撥給地方的疫苗數量都和預期有落差，縣府還要再思考如何運用。
台東縣府今天下午召開疫情說明會，饒慶鈴等人說明目前疫苗使用狀況。
初步決定7月1日先撥8400劑，7月8日5600劑，後續4480劑時間未定，目標要打一到八類。饒慶鈴說，要打疫苗的人太多，但中央給的疫苗不如預期多，還要重新思考如何改變預約登記模式。
副縣長王志輝則說，花蓮、南投、台東和雲林計畫合購500萬BNT疫苗，由花蓮縣府發起，但目前進度和鴻海、台積電相同，進來的時間還無法確定。
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