快訊

AZ疫苗七月恢復供貨 指揮中心：希望包括台灣

鐵路刺警案17年定讞 法官評：還有無法逃避的問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭公布商圈防疫指引 管控入店數、室外排隊最多10人

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣公布最新的商圈防疫指引，店家室內保持1.5公尺距離或總量管制，室外排隊的人數最多不超過10人，沒有做到實聯制的一律開罰。圖／縣府提供
宜蘭縣公布最新的商圈防疫指引，店家室內保持1.5公尺距離或總量管制，室外排隊的人數最多不超過10人，沒有做到實聯制的一律開罰。圖／縣府提供

最近2個周六日，進入宜蘭車流明顯增加，目前疫情仍是三級警戒，且Delta病毒株進入社區情況下，宜蘭縣政府今天公布最新的「商圈防疫指引」，要求店家室內人與人之間必須保持1.5公尺，若無法做到，改採總量管制；戶外等待進場者，以發號碼排管控人流，最多10人為限。

確診病例數持續下降，跨區移動到宜蘭購物採買的人潮增多，為避免出現防疫破口，縣政府今天公布「宜蘭縣政府防疫指揮中心各大商圈防疫指引」。

縣長林姿妙強調，現在仍是三級警戒期間，還是盡量待在家，非必要不要出門，商圈防疫指引主要是希望大家不要跨區移動，多使用線上預購或宅配等非接觸性服務，大家都要落實戴口罩實聯制、禁止內用等防疫作為。

另外，針對人流管制部分，以維持社交距離作為標準，保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，若無法保持距離，則進行入場「總量管制」；室外則以號碼牌安排排隊動線，現場以10人為排隊上限，加派員工導引。

縣府工旅處也會同縣警局及衛生局，持續加強觀光商圈的聯合稽查，對於違反戴口罩、實聯制及禁止內用等規定的店家及消費者，將依傳染病防治法處罰3000元到15000元罰鍰。

至於維持社交距離及10人排隊上限，現階段仍以勸導為主，不過仍將視疫情發展及落實防疫作為情形，滾動式檢討，決定是否提升管制強度。

社交距離 疫情 口罩 Delta變異株 實聯制

延伸閱讀

阻Delta！7高風險國入境者進檢疫所前加做一次PCR

獲配莫德納疫苗1萬8200劑 宜蘭7/2起開打「長者優先」

防疫不同調 侯友宜歎息的背後

防疫規定影響芒果加工烘製 官田農會加工場爆量要掛號

相關新聞

病毒不會認疫苗 饒慶鈴：建議有疫苗就先打

中央將再撥給台東縣莫德納疫苗1萬8800劑，但其中753劑要交給台東矯正機關使用，4480劑要看台東施打情況決定核撥時間...

宜蘭公布商圈防疫指引 管控入店數、室外排隊最多10人

最近2個周六日，進入宜蘭車流明顯增加，目前疫情仍是三級警戒，且Delta病毒株進入社區情況下，宜蘭縣政府今天公布最新的「...

花蓮配發2萬3100劑莫德納 7月3日起開放施打

花蓮維持10天零確診，縣府表示，7月衛福部配發2萬3100劑莫德納疫苗，下月3日起開放75歲以上非原住民、65歲以上原住...

「嘉玲」暫別基隆 養護中心住民20天連7採陰性今確診

基隆市逸嘉養護中心疫情持續擴散，今天新增1名住民確診新冠肺炎，累計住民和照顧服務員共31人染疫。基隆新增1名死亡病例，也是逸嘉住民。全市累計301人確診，其中21人死亡，致死率6.97%。

獲配莫德納疫苗1萬8200劑 宜蘭7月2日起開打「長者優先」

宜蘭縣將獲配發1萬8200劑莫德納疫苗，縣長林姿妙表示，縣府已規畫7月2日起至7月10日接續為75歲以上長者(65歲以上...

部分工時受雇勞工嘆 工作沒投保領不了

勞動部今天推出部分工時受雇勞工生活補貼，台東詢問不如先前紓困踴躍，卻碰上許多雇主沒有為鐘點工投保的問題，埋怨錢少失工又領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。