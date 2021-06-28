宜蘭公布商圈防疫指引 管控入店數、室外排隊最多10人

最近2個周六日，進入宜蘭車流明顯增加，目前疫情仍是三級警戒，且Delta病毒株進入社區情況下，宜蘭縣政府今天公布最新的「商圈防疫指引」，要求店家室內人與人之間必須保持1.5公尺，若無法做到，改採總量管制；戶外等待進場者，以發號碼排管控人流，最多10人為限。

確診病例數持續下降，跨區移動到宜蘭購物採買的人潮增多，為避免出現防疫破口，縣政府今天公布「宜蘭縣政府防疫指揮中心各大商圈防疫指引」。

縣長林姿妙強調，現在仍是三級警戒期間，還是盡量待在家，非必要不要出門，商圈防疫指引主要是希望大家不要跨區移動，多使用線上預購或宅配等非接觸性服務，大家都要落實戴口罩、實聯制、禁止內用等防疫作為。

另外，針對人流管制部分，以維持社交距離作為標準，保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，若無法保持距離，則進行入場「總量管制」；室外則以號碼牌安排排隊動線，現場以10人為排隊上限，加派員工導引。

縣府工旅處也會同縣警局及衛生局，持續加強觀光商圈的聯合稽查，對於違反戴口罩、實聯制及禁止內用等規定的店家及消費者，將依傳染病防治法處罰3000元到15000元罰鍰。

至於維持社交距離及10人排隊上限，現階段仍以勸導為主，不過仍將視疫情發展及落實防疫作為情形，滾動式檢討，決定是否提升管制強度。