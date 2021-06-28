花蓮配發2萬3100劑莫德納 7月3日起開放施打

花蓮維持10天零確診，縣府表示，7月衛福部配發2萬3100劑莫德納疫苗，下月3日起開放75歲以上非原住民、65歲以上原住民長者接種。同時宣布因口罩資源充足，花蓮有6鄉鎮衛生所停止販售實名制口罩；並召集愛心業者供應餐食助弱勢，度過疫情難關。

花蓮縣長徐榛蔚指出，衛福部7月撥發2萬3100劑莫德納疫苗，將分3批配送，第一批有9800劑，第二批6300劑，最後是7000劑，縣府在7月3日開放各鄉鎮大型接種站，為75歲以上非原民，65歲原民長者施打，並依照疫苗數量及施打狀況，再逐步開放對象接種，明天會公布預約電話。

衛生局長朱家祥表示，實名制口罩已實行一年多，由於現在口罩取得方便，衛福部決定7月起，新城鄉、花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮、光復鄉、玉里鎮6鄉鎮衛生所，停止販售實名制口罩；但偏鄉取得口罩不易，因此秀林鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、富里鄉6鄉鎮衛生所，及部立花蓮醫院豐濱分院將持續販售實名制口罩。

有民眾誤解進入花蓮蔬菜運銷合作社需自備陰性證明，縣府澄清，除非是外地來的駕駛或搬運工，才需要提供7天以內的快篩陰性證明，在地鄉親則不需提供。

面對變種Delta病毒，徐榛蔚說，雖然花蓮零確診，但每天仍有20幾件未戴口罩者被裁處，請鄉親外出一定要戴口罩，尤其Delta病毒是目前已知傳染力最強的病毒，傳染力是原本的4到6成，若出現包括頭痛、喉嚨痛、流鼻水等症狀，或曾到北農、屏東縣等高風險區域，請務必到衛生所做免費快篩。