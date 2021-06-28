「嘉玲」暫別基隆 養護中心住民20天連7採陰性今確診

基隆市逸嘉養護中心疫情持續擴散，今天新增1名住民確診新冠肺炎，累計住民和照顧服務員共31人染疫。基隆新增1名死亡病例，也是逸嘉住民。全市累計301人確診，其中21人死亡，致死率6.97%。

中央防疫指揮中心今天公布全台新增60名本土個案，基隆有1例。全台新增3名死亡個案，基隆也有1例。

基隆市長林右昌說，今天新增病例案14787，是逸嘉養護中心70多歲女性住民。前7次定期PCR 採檢都為陰性，25日送往醫院預防性收治，住院前院方採診確診，無症狀。

基隆市1家洗腎診所5月下旬傳出疫情，逸嘉養護中心因為住民去洗腎，形成交叉感染。指揮中心6月3日公布首位住民確診後，市府採取「檢驗代替檢役」管控疫情。

市府從6月7日起，每3天對逸嘉住民和照服員做PCR檢測，監測疫情。6月7、10、13日連3採都有新增確診病例，市府改變防疫策略，15日晚間實施機構降載方案，將住民送往防疫旅館1人1室安置，並依風險分紅、黃、綠區管控。

住民遷入防疫旅館後，6月16、19、22、25日第4、5、6、7次定期採檢，仍有住民或照服員確診。市府再次調整防疫策略，將連7採陰性的紅區1名住民、黃區5名住民預防性送醫收治。這名紅區住民入院前由醫院採檢，今天公布確診。

基隆市累計已有21名確診者死亡，其中護理之家住民7人、養護中心住民5人占比超過五成。

指揮中心今天公布基隆死亡案例為案14429，逸嘉養護中心90多歲男性住民，6月22日第6次定期採檢確診，25日死亡。