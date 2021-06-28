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獲配莫德納疫苗1萬8200劑 宜蘭7/2起開打「長者優先」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭將獲配發1萬8200劑的莫德納疫苗，訂7月2日起開始施打，縣府會主動通知請長者優先注射疫苗。圖／縣府提供
宜蘭將獲配發1萬8200劑的莫德納疫苗，訂7月2日起開始施打，縣府會主動通知請長者優先注射疫苗。圖／縣府提供

宜蘭縣將獲配發1萬8200劑莫德納疫苗，縣長林姿妙表示，縣府已規畫7月2日起至7月10日接續為75歲以上長者(65歲以上原住民)施打莫德納疫苗，「施打疫苗通知單」也將陸續由民政系統發送到各住家，請符合接種資格的民眾屆時陸續前往接種。

目前有關宜蘭縣疫苗施打情形，衛生局指出，75歲以上長者將於今天完成AZ疫苗施打，接種率約三成左右，尚有二萬多人未施打。

縣衛生局長徐廼維表示，中央即將於7月1日配發莫德納疫苗到宜蘭，縣府為協助更多長者方便且安心的接種疫苗，已安排7月2日至7月6日為82歲以上的長者(原住民65歲以上)施打莫德納疫苗；7月7日至7月10日為75歲至81歲的長者施打莫德納疫苗。

分流措施將比照上一波施打AZ疫苗的規定，衛生局請民眾留意身分證號碼，最後一碼對應注射日期、尾數倒數第二碼對應注射時段，民政系統的村里幹事及鄰長也會陸續發放施打疫苗通知單到長輩家中。

民眾如有問題，可在接到通知單後向所屬的鄉鎮市衛生所詢問，衛生局強調，目前75歲以上的長者(原住民是65歲以上)目前沒有開放「預約」接種疫苗，請大家配合縣府規畫期程及施打順序。

莫德納疫苗 衛生局 原住民

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