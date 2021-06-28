部分工時受雇勞工嘆 工作沒投保領不了

勞動部今天推出部分工時受雇勞工生活補貼，台東詢問不如先前紓困踴躍，卻碰上許多雇主沒有為鐘點工投保的問題，埋怨錢少失工又領不到補助。

縣議員鄭崗山說，不要才看暑假快到，其實一下子就結束，目前許多家長失去工作沒有收入，開學又要繳學費，目前許多紓困補助全都領不到，實際上真的有需求，「他們可能前2年有工作很認真賺，今年就沒有工作了，要怎麼辦？」

縣長饒慶鈴表示，縣府會針對受疫情衝擊的中、低收入戶提供協助，如盡量擴大認定，免去學雜費等。

這次部分工時受雇勞工生活補貼主要由勞保局受理，但社會處勞工行政科也接獲少數詢問，主要是詢問資格是否符合，或是投保薪資高於2萬4千元，但如今沒有工作是否能領等。

縣府人員表示，部分人應該真有需要，但也有人應該已經領了其他紓困方案，「反正上去登記，審核通過就有，審不過就沒有」。