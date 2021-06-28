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慈濟贈蔬果箱助基隆弱勢學生家庭 5711人受惠

中央社 / 基隆28日電

慈濟基金會捐贈基隆急困學生家庭「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」今天開始配送，共有5711人受惠，市長林右昌上午前往果菜市場視察，感謝慈濟、果菜市場及協助運送的計程車隊。

林右昌說，暑假就要到來，非常感謝慈濟基金會關心基隆的弱勢學童在暑假期間的飲食問題，特別準備蔬果箱和寶飽箱，還加碼2包特級壽司米，讓弱勢孩童在暑假期間能安心在家，也感謝果菜市場管理委員會主委簡德川和攤商們幫忙裝箱，和計程車隊協助運送，在疫情期間傳播大愛。

市府教育處表示，打包及配送作業選在暑假前果菜市場休市的週一進行，雖然近期大雨菜價上漲，基隆果菜市場攤商為響應這次愛心活動，決定自行吸收超出的成本，提供最高品質的蔬果，簡德川並號召超過60名志工，從凌晨3時開始包裝蔬果箱，為讓弱勢家庭得到最好的營養。

慈濟基金會顧問吳建良指出，基隆市是慈濟基金會贈送「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」的第1個縣市，因為與基隆市政府的合作，也讓基金會受到啟發，共捐贈12個縣市有4萬8700戶家庭受惠。

市府表示，這次基隆共有1569戶家庭、5711人受惠，其中包含學生2166人，因應第3級警戒延長，預計8月再度配送「安心寶飽箱」及「健康蔬果箱」到這些學生家中，讓弱勢家庭能在防疫期間吃得安心、健康。

基隆 慈濟 計程車

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