潮境今爆人潮！ 車陣動彈不得 海科館宣布明起禁人車進入

基隆市潮境公園昨天遊客爆量，園區道路幾被車輛塞滿。國立海洋科技博物館今晚宣布，28日起到7月12日提升防疫措施，潮境、復育公園、八斗子公園及當地停車場，全面禁止一般人車進入。全館各館區也休館，希望民眾配合，共同防範疫情擴散。

海科館表示，過去配合防疫，海科館各室內展館、戶外市集、潛水活動等均休館及禁止活動，停車場也執行停車總量管制。

海科館戶外公園美景與山海景致，平時就吸引吸多遊客造訪。防疫3級警戒實施超過1個月，今天是周休假日，潮境公園出現大量人車，館方研判應該都是來「放風」的遊客。

考量台灣已出現最早在印度發現的Delta變異株個案，這種變種病毒傳染力不容輕忽。為避免人流聚集可能造成疫情擴散，海科館決定採取更嚴格防疫措施，保障民眾安全。