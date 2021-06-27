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潮境今爆人潮！車陣動彈不得 海科館宣布明起禁人車進入

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潮境今爆人潮！ 車陣動彈不得 海科館宣布明起禁人車進入

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市潮境公園出現大量人車，海科館研判應該都是來「放風」的遊客。圖／海科館提供
基隆市潮境公園出現大量人車，海科館研判應該都是來「放風」的遊客。圖／海科館提供

基隆市潮境公園昨天遊客爆量，園區道路幾被車輛塞滿。國立海洋科技博物館今晚宣布，28日起到7月12日提升防疫措施，潮境、復育公園、八斗子公園及當地停車場，全面禁止一般人車進入。全館各館區也休館，希望民眾配合，共同防範疫情擴散。

海科館表示，過去配合防疫，海科館各室內展館、戶外市集、潛水活動等均休館及禁止活動，停車場也執行停車總量管制。

海科館戶外公園美景與山海景致，平時就吸引吸多遊客造訪。防疫3級警戒實施超過1個月，今天是周休假日，潮境公園出現大量人車，館方研判應該都是來「放風」的遊客。

考量台灣已出現最早在印度發現的Delta變異株個案，這種變種病毒傳染力不容輕忽。為避免人流聚集可能造成疫情擴散，海科館決定採取更嚴格防疫措施，保障民眾安全。

館方表示，防疫期間，請民眾儘量少外出移動或放風。海科館所有戶外場域、公園等區域，除工程及公務需要，明天起到7月12日禁止人車進入。館方今晚已在各出入口設置禁入設施，民眾若擅自入園，將協請警方協助勸離或驅離。

海科館今晚宣布戶外場域、公園等區域，明天起到7月12日禁止一般民眾人車進入。圖／海科館提供
海科館今晚宣布戶外場域、公園等區域，明天起到7月12日禁止一般民眾人車進入。圖／海科館提供
海科館今晚宣布戶外場域、公園等區域，明天起到7月12日禁止一般民眾人車進入。圖／海科館提供
海科館今晚宣布戶外場域、公園等區域，明天起到7月12日禁止一般民眾人車進入。圖／海科館提供
海科館今晚宣布戶外場域、公園等區域，明天起到7月12日禁止一般民眾人車進入。圖／海科館提供
海科館今晚宣布戶外場域、公園等區域，明天起到7月12日禁止一般民眾人車進入。圖／海科館提供
海科館今晚宣布戶外場域、公園等區域，明天起到7月12日禁止一般民眾人車進入。圖／海科館提供
海科館今晚宣布戶外場域、公園等區域，明天起到7月12日禁止一般民眾人車進入。圖／海科館提供

海科館 基隆

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