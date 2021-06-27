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南方澳湧人潮南寧魚市場限70人總量管制 有效紓解人流
全國確診病例數下降，出現民眾跨縣市移動散心購物，宜蘭南方澳南寧市場昨天下午湧入大批買魚人潮，有些是外地客，幾乎人擠人。縣政府下令採取總量管制，最多不得超過70人，警方今天加強配合取締市場周邊違規停車，確實有效紓解人潮，在兼顧疫情下維持採買秩序。
南方澳南寧市場每到下午漁船「現撈仔」新鮮魚貨上市，前一陣子因為漁船較少出海捕魚，漁貨減少，最近疫情趨緩，交易也逐漸恢復正常。昨天周六假日，竟然出現相當多採買人潮，把當地人嚇壞拍照貼上網，擔心魚市場出現防疫破口。
縣政府農業處會立即會同蘇澳區漁會進行廣播宣傳，要求大家不要群聚，並決定今天起管制南寧市場買魚人數不得超過70人，必須實名制登記。
警方配合今天加強南寧市場及周邊違規取締工作，局長廖材楨表示，縣警察局會在全縣各市場及風景區等處，重點地段加強巡邏密度及強化見警率，由於目前仍是三級警戒，請民眾配合做好防疫工作。
此外，因日前當地出現確診足跡，縣政府在南方澳漁市場提供篩檢服務，今統計總共篩檢301人，以快篩和PCR篩檢同時進行，其中有1人在快篩時呈現陽性，經PCR篩檢確認是陰性，其餘人員PCR檢驗皆為陰性。
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