8大行業確診女子足跡超多卻不配合疫調 宜蘭開罰首例

宜蘭本月23日公布案14333確診者是從事八大行業的中國籍女子，日前到新竹住半個月後回宜蘭，由於要回中國被篩檢出染疫。縣衛生局進行疫調時，女子避重就輕，只說去過幾家超市；經比對拼湊警政系統資料，發現她足跡超級多，還去過新月百貨及礁溪一家美顏護膚SPA館，停留相當長時間，沒有理由忘記不講，決定依法罰6萬元。

依縣衛生局今天重新公布案14333足跡，6月15日下午2點20分到2點50分新月廣場一樓，晚上11點10分到11點25分到小七宜蘭市泰山路心蓮門市；17日下午2點半到2點45分在心蓮門市，下午4點到5點在泰山路明泰超市；18日早上8點20到10點40分，在礁溪路一段10號的宜蘭素顏美紋繡SPA館，下午4點到5點到泰山路小七心蓮門市及明泰門市，21日下午2點半到4點在喜互惠生鮮超市二結店。

該個案曾往返宜蘭及新竹，且外縣市也出現相關確診者，縣衛生局不敢掉以輕心，懷疑足跡太少，經比對警政系統資料再拼湊足跡，竟發現該個案在疫調時只說去了小七、明泰超市與喜互惠生鮮超市；但對於她去礁溪鄉「做臉」停留二個多小時的SPA館，避而不提，到新月廣場百貨公司一樓逛街消費也應該不致於忘記。

衛生局長徐廼維表示，她去過很多地方，前後問了很多次，「她沒有理由不講」，由於未確實交代足跡，決定依違反傳染病防治法開罰6萬元，如果再被查到還有不吐實的足跡，不排除加重處罰。

據了解，案14333是30多歲中國籍女子，從事八大行業卡拉OK伴唱業。5月13日宜蘭公告八大行業暫停營業，5月底她由友人開車至新竹縣友人家中住約半個月，6月16日跟友人開車回宜蘭，她因護照過期計畫回中國，需持離境前檢驗報告，6月22日由友人陪同到醫院自費採檢，報告結果為陽性。