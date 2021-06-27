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「不能供宿改包水餃」 花蓮旅宿業者創造收入來源

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮旅宿業者堅持不減薪，決定讓員工包水餃販售，創造收入來源。圖／洄瀾窩青年旅舍提供
花蓮旅宿業者堅持不減薪，決定讓員工包水餃販售，創造收入來源。圖／洄瀾窩青年旅舍提供

疫情期間不能供宿就來包水餃！花蓮一間青年旅館業者自主停業，堅持不讓員工放無薪假也不減薪，為開源節流，決定製作特色水餃，不但選用小農滯銷的蔬菜，還能銜接未來解封後的旅遊市場，更讓員工學習一技之長，可說是一舉數得，得以度過疫情艱困時期。

花蓮車站前的「洄瀾窩青年旅舍」受疫情影響，從5月中旬開始停業，老闆葉集偉說，近20名員工大多是單親及原住民家庭，需要這一份薪水維持家計，雖然疫情期間沒有客人、收入，仍照常發薪水，也不讓員工放無薪假。

葉集偉除了申請政府紓困，仍擔心無法負擔每個月至少7、80萬元的基本開銷，加上解封後，旅遊市場可能不會馬上恢復，突發奇想「既然不能開放客人來睡覺，那就來包水餃販賣」，請之前合作的私廚指導如何做水餃，創造收入來源。

他說，各級學校停課讓花蓮農友蔬菜滯銷，於是選用在地無毒農產品作為水餃材料，讓民眾安心食用，也能實質力挺小農，希望一天能產出3000顆水餃，以建立生產線。

葉集偉表示，目前推出的口味有3種，包括吉安新鮮韭菜加花蓮溫體豬肉的「吉安韭久」；嚴選黃豆芽、豬肉、傳統豆腐、蛋絲的私房料理「窩的眷戀」；還有用花蓮剝皮辣椒、新鮮時蔬和豬肉的「挑豆辣妹」，每包50入，可自取或超商取貨。

他說，若反應不錯，未來可能成為旅館的亮點跟特色，同時也讓來自各原住民族的員工將部落口味融入水餃，研發更多新口味。

花蓮旅宿業員工學習包水餃，以度過疫情艱困時期。圖／洄瀾窩青年旅舍提供
花蓮旅宿業員工學習包水餃，以度過疫情艱困時期。圖／洄瀾窩青年旅舍提供
花蓮旅宿業者為度過艱困期間，決定包水餃販售創造收入來源。圖／洄瀾窩青年旅舍提供
花蓮旅宿業者為度過艱困期間，決定包水餃販售創造收入來源。圖／洄瀾窩青年旅舍提供

疫情 薪水

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