花蓮重症婦人康復出院 送醫療團隊一人一頂安全帽

花蓮一家賣安全帽老闆娘感染新冠肺炎，當時她的兒子透過網路為母親集氣祝福，歷經近一個月的治療，昨天康復出院，她說，出院後要送慈濟醫療團隊一人一頂安全帽表達感謝。

5月底被確診感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的「安全帽阿姨」，因為病情的變化，被轉送至花蓮慈濟醫院重症專責病房治療，經過中西醫團隊合力照護後，她從重症轉為輕症，並在18日成功移除呼吸器，26日下午帶著醫療團隊祝福，由家人辦理出院，將先住進防疫旅館。

花蓮慈濟醫院表示，自5月疫情爆發後，收治的16名確診個案，目前已有10名病人復原出院。

「安全帽阿姨」表示，對於住院前期完全沒有印象，當時就像沒有意識一樣，等到醒過來之後，可以自主呼吸，就好像人生重新來一次一樣。「當時醫務部主任吳雅汝的擁抱，這是我確診被隔離後第一個接受到的擁抱，也是我重生後的第一個擁抱，感覺好溫暖。」

她說，在接受合併中藥調理身體後，感覺身體恢復得很快，而且原本之前還在擔心西藥吃太多會傷身體，結果透過中西醫合療，對醫療團隊更有信心，相信自己一定可以痊癒。

「安全帽阿姨」說，出院後最想做的事情，第一件就是送給醫療團隊一人一頂安全帽以示感謝心意。另外就是跟80多歲的母親視訊，原來她與家人因為害怕高齡母親無法承受而一直不敢告訴母親她罹病的訊息。

花蓮慈濟醫院重症加護內科病房主任陳逸婷表示，確診個案康復出院後，要注意的事項與罹患一般急性肺炎的病人一樣，要注意平常攝取的營養，必要的休息，同時還有全身性的復健運動，避免肌力的流失。

陳逸婷說，康復出院的病人在解除隔離及完成自主健康管理之後，只要沒有再驗出病毒，其實不要給自己太大的壓力，可以正常跟親友相處，就跟中央疫情指揮中心建議一樣，注意保持社交距離，並且佩戴口罩，落實手部衛生，還是可以恢復到正常的生活。