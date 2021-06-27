疫情期間輔具需求增2成 門諾基金會平衡服務與防疫

門諾基金會愛心輔具銀行協助到宅維修、租借等服務，疫情爆發後，愛心輔具銀行服務量成長約2成，原因是實施三級警戒，部分業者取消到宅維修服務，因此有許多長輩轉而向門諾基金會協助。基金會表示，維修員都會戴上口罩、面罩，自備酒精等，並保持社交距離，平衡服務與防疫。

一位居住在花蓮鳳林鎮的王奶奶不良於行，需照顧癱瘓的先生，平日出門使用電動代步車，因地處偏遠只能外出採買物資食材，沒想到輪胎突然壞掉，詢問原先的維修單位，卻告知由於三級警戒無法協助，只好打給門諾基金會請求協助，還好技師前往維修完成。

維修技師林聰文說，身為第一線的服務人員，清潔、消毒觀念要建立好，而且機構也會發放口罩、面罩、酒精等防疫物資，再加上維修都在戶外，能維持安全距離，不會特別擔心成為防疫破口。

愛心輔具銀行組長比束苡‧馬幸表示，基於防疫考量仍難免受影響，不過衍生相關配套措施應對。例如因為室內安裝服務暫停，民眾不知道如何組裝、使用時，較小的輔具先幫忙組裝好，再請家屬前來拿；若是較為複雜、大型的輔具，則使用錄影製作教學影片解說安裝步驟。