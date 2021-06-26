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何時開放第二波疫苗殘劑預約 宜縣府：待首波打完

中央社 / 宜蘭縣26日電

宜蘭縣各衛生所昨天開放民眾電話預約新冠肺炎疫苗殘劑施打，首波1800個名額迅速額滿。縣府今天表示，第二波殘劑預約將視後續整體注射狀況，滾動式開放。

宜蘭縣內12個鄉鎮市衛生所從昨天下午4時起，首波開放民眾以電話預約新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫苗殘劑施打，每所150名為限，但各地殘劑數量非常少；當晚近6時，各衛生所已全數預約額滿。

儘管縣內1800個名額全滿，今天還是有民眾乾脆直接前往溪北接種中心碰運氣，但都無法如願。

宜蘭縣長林姿妙下午在疫情線上記者會表示，昨天首波疫苗殘劑施打作業中，全縣共有36人接種，後續第二波殘劑預約將視後續整體疫苗注射狀況，滾動式開放接種名額。

媒體提問，昨天傳出有民眾跨鄉鎮市預約殘劑成功，順利接種。宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，殘劑通知都是當天接近下班時間，目的是就近找人施打，避免浪費疫苗，以就近民眾為主，不鼓勵跨鄉鎮市預約。

有關疫情期間，仍有民眾出門，跨縣市移動，頭城地區甚至有民眾發起「逐客令」，暫時不歡迎外縣市遊客在三級警戒期間前往旅遊消費。

宜縣府秘書長林茂盛在記者會表示，三級警戒期間的相關防疫措施有一項就是「避免跨區移動」，縣府早已依中央指引，暫時封閉縣管風景區，禁止民眾前往縣內的水域、海域活動，再次呼籲民眾非必要不要跨區移動，防止可能病毒傳播鏈擴大。

針對宜蘭南方澳南寧觀光漁市場今天有外地遊客出現消費，人潮不少，媒體擔憂防疫破口出現。

縣府農業處表示，南寧觀光漁市場早已配合三級警戒，實施單一出入口、實名制等管制措施，經蘇澳區漁會傍晚再與當地攤商協商，決定即日起加嚴動態總量管制，市場內消費者不得超過70人，並有專人現場控管，避免群聚。

衛生所 疫苗 新冠肺炎

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