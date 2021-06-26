南方澳南寧魚市場現遊客 今起總量管制70人

有鑑於北農爆發群聚感染，宜蘭縣比照中央規格，今起為縣內魚市場、肉品市場、果菜市場的工作人員，進行篩檢服務，第一站為南方澳漁港。蘇澳區漁會理事長蔡源龍提到，由於承銷人從基隆、宜蘭、羅東各方而來，漁港人員流動多，這次快篩包含承銷人、攤販、從業人員，造冊人數約290名。

先前，南方澳漁港船隻有消毒、外籍漁工篩檢全陰性，加上魚市場人員篩檢，當地對於防疫相當謹慎。只是今天適逢周六假日，熱鬧的南方澳南寧魚市場，卻出現外地遊客來買漁獲，現場人流來往多，外界擔憂防疫破口恐再現。