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南方澳南寧魚市場現遊客 今起總量管制70人

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
為避免群聚，南寧魚市場採單一動線、總量管制。圖／宜蘭縣政府提供
為避免群聚，南寧魚市場採單一動線、總量管制。圖／宜蘭縣政府提供

有鑑於北農爆發群聚感染，宜蘭縣比照中央規格，今起為縣內魚市場、肉品市場、果菜市場的工作人員，進行篩檢服務，第一站為南方澳漁港。蘇澳區漁會理事長蔡源龍提到，由於承銷人從基隆、宜蘭、羅東各方而來，漁港人員流動多，這次快篩包含承銷人、攤販、從業人員，造冊人數約290名。

先前，南方澳漁港船隻有消毒、外籍漁工篩檢全陰性，加上魚市場人員篩檢，當地對於防疫相當謹慎。只是今天適逢周六假日，熱鬧的南方澳南寧魚市場，卻出現外地遊客來買漁獲，現場人流來往多，外界擔憂防疫破口恐再現。

縣府農業處表示，配合三級警戒管制作為，南寧魚市場周邊以警示帶圍起、維持單一動線，並落實實名制、量體溫、戴口罩、保持社交距離。經漁會與攤商協商，為避免群聚進行總量管制，從今天下午5點開始，市場內的消費者以70人為上限，並有專人在現場控管。

魚市場從業人員進行快篩。圖／記者林佳彣翻攝
魚市場從業人員進行快篩。圖／記者林佳彣翻攝
南方澳的魚市場從業人員進行快篩。圖／記者林佳彣翻攝
南方澳的魚市場從業人員進行快篩。圖／記者林佳彣翻攝
南寧魚市場今天出現不少採買民眾。圖／記者林佳彣翻攝
南寧魚市場今天出現不少採買民眾。圖／記者林佳彣翻攝

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