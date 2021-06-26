1800名額預約全滿 宜蘭殘劑施打首日36人受惠

宜蘭縣今天加零好消息，12天內共10天零確診，目前累積染疫96人，居家隔離為18位。疫苗施打陸續進行，截至昨日為止，全縣完成第一劑疫苗接種為29576人，18歲以上占7.73%；至於疫苗殘劑施打首日，宜蘭縣有36位民眾受惠。

疫苗殘劑這兩天關注度高，宜蘭縣開放預約2小時即額滿。衛生局長徐迺維評估，每家衛生所每日殘劑5劑，1個月為150劑，若民眾施打踴躍，當天就不會有殘劑，他也坦言：「不敢保證1個月一定打得到，會盡可能讓每所150位注射完畢。」

徐迺維強調，跨鄉鎮預約施打並不鼓勵，畢竟發現殘劑都已經接近下班時間，主要仍以鄰近民眾為主。第二梯次何時開放，衛生局將待各所150名完成注射後，再對外公布。

中央流行疫情指揮中心開放COVID-19家用快篩試劑購買，衛生局也提醒應留意，產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，而產品在有效期間或保存期限內與否，則會影響檢驗效果。

適用快篩試劑有幾個前提，如本身有上呼吸道症狀、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、腹瀉、發燒等相關症狀，並不宜使用。衛生局建議有症狀者，應戴醫用口罩赴醫看診，「因為快篩試劑和實驗室相比，有比較高的偽陰性和偽陽性。由於快篩試劑種類多，使用方式不盡相同，民眾使用上若有疑問，可向購買藥局、醫療器材商等相關單問詢問。