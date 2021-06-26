快訊

獨／金門返台班機一位難求 民眾激動下跪懇求縣府幫忙

慈濟要捐500萬劑BNT疫苗 蔡英文與證嚴法師視訊保證積極處理

1800名額預約全滿 宜蘭殘劑施打首日36人受惠

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
截至昨日，宜蘭全縣共29576人完成第一劑疫苗接種。記者林佳彣／攝影
截至昨日，宜蘭全縣共29576人完成第一劑疫苗接種。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣今天加零好消息，12天內共10天零確診，目前累積染疫96人，居家隔離為18位。疫苗施打陸續進行，截至昨日為止，全縣完成第一劑疫苗接種為29576人，18歲以上占7.73%；至於疫苗殘劑施打首日，宜蘭縣有36位民眾受惠。

疫苗殘劑這兩天關注度高，宜蘭縣開放預約2小時即額滿。衛生局長徐迺維評估，每家衛生所每日殘劑5劑，1個月為150劑，若民眾施打踴躍，當天就不會有殘劑，他也坦言：「不敢保證1個月一定打得到，會盡可能讓每所150位注射完畢。」

徐迺維強調，跨鄉鎮預約施打並不鼓勵，畢竟發現殘劑都已經接近下班時間，主要仍以鄰近民眾為主。第二梯次何時開放，衛生局將待各所150名完成注射後，再對外公布。

中央流行疫情指揮中心開放COVID-19家用快篩試劑購買，衛生局也提醒應留意，產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，而產品在有效期間或保存期限內與否，則會影響檢驗效果。

適用快篩試劑有幾個前提，如本身有上呼吸道症狀、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、腹瀉、發燒等相關症狀，並不宜使用。衛生局建議有症狀者，應戴醫用口罩赴醫看診，「因為快篩試劑和實驗室相比，有比較高的偽陰性和偽陽性。由於快篩試劑種類多，使用方式不盡相同，民眾使用上若有疑問，可向購買藥局、醫療器材商等相關單問詢問。

衛生局指出，居家隔離、居家檢疫者如測出呈陽性，得立即連繫當地衛生局或撥打1922，依指示方式處理，而其他民眾測出為陽性，除了戴好口罩，也別搭乘大眾運輸工具，盡速到鄰近社區採檢院所檢測。衛生局也說，使用過的試劑可能為感染性醫療廢棄物，應密封好後，請醫療院所代為處理；至於測出結果為陰性者，仍須遵守防疫規範，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒也要用塑膠袋包好，可以一般垃圾處理。

民眾購買家用快篩試劑注意事項。圖／宜蘭縣政府提供
民眾購買家用快篩試劑注意事項。圖／宜蘭縣政府提供
民眾使用家用快篩試劑注意事項。圖／宜蘭縣政府提供
民眾使用家用快篩試劑注意事項。圖／宜蘭縣政府提供

衛生局 快篩 疫苗

延伸閱讀

宜蘭疫苗殘劑今開打 4名幸運兒驚喜也會怕

愛買量販6月27日起 中部以北10家門市陸續開賣居家快篩試劑

宜蘭鄰長、殯葬業下周打疫苗 批發市場明起篩檢

解隔離採檢確診 宜蘭一家三口兩人染疫

相關新聞

1800名額預約全滿 宜蘭殘劑施打首日36人受惠

宜蘭縣今天加零好消息，12天內共10天零確診，目前累積染疫96人，居家隔離為18位。疫苗施打陸續進行，截至昨日為止，全縣...

宜蘭疫苗殘劑預約爆量名額全滿 民眾親跑、致電全碰壁

宜蘭縣昨天宣布開放預約疫苗殘劑施打，各衛生所湧入爆量電話，短短2個小時，縣內1800個名額全滿。儘管如此，有民眾今天一早...

連16天+0 台東最早封閉的利稻部落仍不考慮放鬆管制

台東縣南橫利稻部落從疫情爆發就封閉部落，拉封鎖線設立管制站，禁止遊客進入，族人返鄉或工務人員施工也要經過檢測。台東已連續...

基隆廟口夜市、愛四路夜市休業再延 暫停營業到7月13日

基隆市政府產發處今天公告指出，為配合防疫政策，避免疫情擴散，經與基隆廟口夜市與愛四路夜市研議後，延長暫停營業時間至7月1...

台東15天零確診 達仁鄉土坂部落決議明撤防疫管制站

台東連續15天零確診，雖三級警戒延至7月12日，不過，達仁鄉土坂村經部落會議決議，明天撤除部落入口處的防疫管制站。村長阮...

太魯閣號事故受困最慘車廂獲救 工程師捐110組防護面罩答謝

今年4月發生的太魯閣號撞車出軌事故，造成49人死亡、247人輕重傷。其中一名重傷昏迷的賴立軒，受困傷亡最慘重的7、8節車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。