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連16天+0 台東最早封閉的利稻部落仍不考慮放鬆管制

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東南橫利稻部落拉封鎖線設哨管制2個多月，迄今仍不考慮放鬆。圖／利稻部落提供
台東南橫利稻部落拉封鎖線設哨管制2個多月，迄今仍不考慮放鬆。圖／利稻部落提供

台東南橫利稻部落從疫情爆發就封閉部落，拉封鎖線設立管制站，禁止遊客進入，族人返鄉或工務人員施工也要經過檢測。台東已連續16天無本土確診，南迴達仁鄉土坂部落計畫明天撤哨，但利稻部落依然堅持防疫。村長古金福說：「疫情沒有結束前，絕不鬆懈」。

今年5月疫情爆發時，利稻部落馬上封閉部落，呼籲族人沒必要勿返回部落，一旦停工返鄉也要先快篩，確定是陰性後，先待在家自主健康監測7天，才准許在部落活動，目前全部落僅1戶返回。

村長古金福說，「防疫不能開玩笑」，利稻部落有300多人，一半的族人在外工作或求學，但疫情期間都非常自律，擔心會影響部落族人未返回，「他們都這麼辛苦了，我們當然也要守好自己的家」。

古金福說，其他部落考慮放鬆管制，但利稻部落不會跟進，「一次疫情爆發就是十幾、二十人傳染，整個部落才剩下150人左右，而且很多是老人和小孩，不能冒險」。

疫情 台東 南橫

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