台東15天零確診 達仁鄉土坂部落決議明撤防疫管制站

台東連續15天零確診，雖三級警戒延至7月12日，不過，達仁鄉土坂村經部落會議決議，明天撤除部落入口處的防疫管制站。村長阮志陞說，還是會嚴格落實各項防疫規範。

阮志陞說，管制站是暫時撤除，一旦疫情再度升溫，還是會立即恢復，現階段因台東已15天零確診，加上村民和志工1個多月每天24小時輪值的辛勞，25日經部落會議決議後，明天起暫時撤站。

他強調，不會因為管制站撤除，防疫就鬆懈，持續要求村民戴口罩、消毒、量體溫及不群聚，並定時部落消毒工作，掌握旅外返鄉村民和學生動態，鼓勵快篩，一有狀況即通報衛生所及警方協處。

全國5月19日提升三級警戒後，台東各原鄉村落也跟著自主性提升防疫機制，包括設置防疫管制站、宣導告示牌等，386個村落有7成以上響應，但隨著台東疫情趨緩，村落開始討論防疫降級。