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太魯閣號事故受困最慘車廂獲救 工程師捐110組防護面罩答謝

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
408列次太魯閣號事故重傷者賴立軒，感念花蓮消防人員搶救辛勞，捐出110組價值50萬元的救災安全防護面罩，近日送到消防局。圖／花蓮縣消防局提供
408列次太魯閣號事故重傷者賴立軒，感念花蓮消防人員搶救辛勞，捐出110組價值50萬元的救災安全防護面罩，近日送到消防局。圖／花蓮縣消防局提供

今年4月發生的太魯閣號撞車出軌事故，造成49人死亡、247人輕重傷。其中一名重傷昏迷的賴立軒，受困傷亡最慘重的7、8節車廂間，被花蓮特搜人員發現救出，撿回一命。賴立軒感念救災人員辛勞，捐出價值50萬元的110組救災安全防護面罩，消防局感謝他的善舉，將妥善運用提供民眾更好救災服務。

賴立軒是花蓮人，在桃園市營造公司擔任工程師，清明連假搭408列次太魯閣號火車返鄉，因沒有位置，買站票坐在第7、8節車廂間。事故發生後，第7、8節車廂嚴重扭曲變形，賴立軒頭部受到撞擊，瞬間陷入昏迷。

花蓮縣消防局分隊長葛偉治說，當時花蓮縣特種搜救隊成員深入隧道搶救，在擠壓變形的車廂間發現賴立軒，賴已沒有意識，還被受損的車輛結構物、噴飛的行李廂壓住，隊員立即將賴救出後送救醫，經過約1個月的治療、復健，4月底已康復出院，返家休養。

後來賴立軒看新聞得知特搜人員冒險犯難深入漆黑的隧道搶救，感念不已，主動聯繫花蓮縣消防局想要捐款表達謝意，雙方討論後，賴立軒決定捐出110組總價50萬元的救災安全防護面罩。這批善心物資近日到位，因賴立軒個性低調不願曝光，且因疫情關係都留在桃園未回鄉，並未舉辦捐贈儀式。

花蓮縣消防局表示，將配撥50組給特搜大隊，餘下60組由縣內三個大隊均分運用。葛偉治說，救災安全防護面罩可以在低微量有害物質的環境下使用，像是太魯閣號事故發生後，隧道內彌漫粉塵及撞擊後產生的有毒氣體，這個面罩就能派上用場，且輕量化好操作，非常實用，對於花蓮未來救災工作有極大幫助。

消防局長林文瑞表示，賴立軒在此次事故中昏迷受困在列車最為嚴重的位置，經消防人員以熟練救助技能快速協助脫困就醫，賴立軒的康復出院對於消防工作也是一大鼓舞，很感謝他捐贈安全防護面罩，消防局人員會有效運用，持續守護花蓮民眾的生命財產安全。

408列次太魯閣號事故重傷者賴立軒，感念花蓮消防人員搶救辛勞，捐出110組價值50萬元的救災安全防護面罩，近日送到消防局。圖／花蓮縣消防局提供
408列次太魯閣號事故重傷者賴立軒，感念花蓮消防人員搶救辛勞，捐出110組價值50萬元的救災安全防護面罩，近日送到消防局。圖／花蓮縣消防局提供

車廂 太魯閣

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