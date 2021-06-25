宜蘭疫苗殘劑今開打 4名幸運兒驚喜也會怕

中央今天宣布疫苗殘劑開放施打，不只台中市，宜蘭縣今天也有4位民眾幸運接種疫苗殘劑。宜蘭縣衛生局表示，下午4點開放電話預約，將近晚上6點時，壯圍鄉衛生所人員發現尚有殘劑4劑，立刻通知預約民眾，有效避免疫苗浪費。

宜蘭縣防疫記者會下午3點宣布，縣內12鄉鎮市衛生所從下午4點開始，接受民眾電話預約，每所限額150名。不少民眾得知消息，趕緊打電話預約，像是宜蘭市衛生所，有人因為電話打不通，乾脆衝到現場等候。衛生局對此說明，衛生人員仍是以電話預約為優先，空檔才會受理現場民眾，將會進行檢討改進。

各地衛生所湧入爆量預約電話，短短2個小時就通通額滿。其中，壯圍鄉衛生所發現今天有殘劑4劑，趕緊通知預約者。宜蘭縣第一位接受疫苗殘劑施打的林姓小姐想說，鄉下比較不會有人打，可以打到覺得「不可思議」。在台北工作的林先生因回宜蘭休養，被通知可以接種疫苗，他內心緊張，還是會怕有副作用。

從事加工業的陳小姐知道消息，就趕緊預約，「很開心可以這麼快打到疫苗。」第4名幸運兒林小姐從事網路行銷工作，並不在10類以內，她覺得應該要年底才打得到疫苗，今天接到通知電話嚇一跳，直呼「我還沒準備好。」