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宜蘭疫苗殘劑今開打 4名幸運兒驚喜也會怕

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
不少民眾衝到宜蘭市衛生所，在現場排隊預約打殘劑。圖／記者林佳彣翻攝
不少民眾衝到宜蘭市衛生所，在現場排隊預約打殘劑。圖／記者林佳彣翻攝

中央今天宣布疫苗殘劑開放施打，不只台中市，宜蘭縣今天也有4位民眾幸運接種疫苗殘劑。宜蘭縣衛生局表示，下午4點開放電話預約，將近晚上6點時，壯圍鄉衛生所人員發現尚有殘劑4劑，立刻通知預約民眾，有效避免疫苗浪費。

宜蘭縣防疫記者會下午3點宣布，縣內12鄉鎮市衛生所從下午4點開始，接受民眾電話預約，每所限額150名。不少民眾得知消息，趕緊打電話預約，像是宜蘭市衛生所，有人因為電話打不通，乾脆衝到現場等候。衛生局對此說明，衛生人員仍是以電話預約為優先，空檔才會受理現場民眾，將會進行檢討改進。

各地衛生所湧入爆量預約電話，短短2個小時就通通額滿。其中，壯圍鄉衛生所發現今天有殘劑4劑，趕緊通知預約者。宜蘭縣第一位接受疫苗殘劑施打的林姓小姐想說，鄉下比較不會有人打，可以打到覺得「不可思議」。在台北工作的林先生因回宜蘭休養，被通知可以接種疫苗，他內心緊張，還是會怕有副作用。

從事加工業的陳小姐知道消息，就趕緊預約，「很開心可以這麼快打到疫苗。」第4名幸運兒林小姐從事網路行銷工作，並不在10類以內，她覺得應該要年底才打得到疫苗，今天接到通知電話嚇一跳，直呼「我還沒準備好。」

衛生局長徐迺維表示，我們明白民眾對於疫苗的渴望，但因為殘劑是最後殘餘的量，並不會太多，衛生所會盡可能提供給一般社會民眾施打。

宜蘭縣今天有4名幸運兒接受疫苗殘劑施打。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今天有4名幸運兒接受疫苗殘劑施打。圖／宜蘭縣政府提供
壯圍鄉衛生所今天提供4劑疫苗殘劑施打。圖／宜蘭縣政府提供
壯圍鄉衛生所今天提供4劑疫苗殘劑施打。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣第一位接受疫苗殘劑施打的林小姐。圖／記者林佳彣翻攝
宜蘭縣第一位接受疫苗殘劑施打的林小姐。圖／記者林佳彣翻攝

衛生所 疫苗 衛生局

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