基隆今增例1家庭群聚 75歲以上長者施打率4成4七堵最高

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會表示，基隆市75歲以上長者施打疫苗作業已順利完成，施打率4成4。新增1例家庭群聚案引起的確診個案，案14543是70多歲女性，也是案12925的妻子，24日因身體不適就醫後採檢確診，已收治醫院。

林右昌說，基隆市75歲（原住民65歲）以上長者施打疫苗作業，已經在23、24日順利完成，全市符合資格的列冊人數共有2萬4989人，接受施打人數則有1萬0901人，施打率44%。

今天全國新增76例確診案例，基隆市則有1例家庭群聚案引起的確診個案，案14543是70多歲女性，也是案12925的妻子，24日因身體不適就醫後採檢確診，已收治醫院。

有關大家關心疫苗殘劑施打問題，林右昌表示，實際上疫苗施打的殘劑，每一個施打點頂多就是最後一瓶剩下的3、4劑，中央原本就有規定第8到第10類造冊人員優先候補施打。稍早中央的宣布，將會讓18歲以上的民眾誤以為有很多殘劑，可以打到飽。甚至有民眾誤會75歲以上長者沒施打完的，可以由他們預約候補施打，已造成民眾的誤解跟地方政府的困擾，該狀況也將向中央反映。