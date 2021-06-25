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基隆今增例1家庭群聚 75歲以上長者施打率4成4七堵最高

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆今天增1家庭群聚，75歲以上長者施打率4成4七堵最高。圖／基隆市政府提供
基隆今天增1家庭群聚，75歲以上長者施打率4成4七堵最高。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會表示，基隆市75歲以上長者施打疫苗作業已順利完成，施打率4成4。新增1例家庭群聚案引起的確診個案，案14543是70多歲女性，也是案12925的妻子，24日因身體不適就醫後採檢確診，已收治醫院。

林右昌說，基隆市75歲（原住民65歲）以上長者施打疫苗作業，已經在23、24日順利完成，全市符合資格的列冊人數共有2萬4989人，接受施打人數則有1萬0901人，施打率44%。

今天全國新增76例確診案例，基隆市則有1例家庭群聚案引起的確診個案，案14543是70多歲女性，也是案12925的妻子，24日因身體不適就醫後採檢確診，已收治醫院。

有關大家關心疫苗殘劑施打問題，林右昌表示，實際上疫苗施打的殘劑，每一個施打點頂多就是最後一瓶剩下的3、4劑，中央原本就有規定第8到第10類造冊人員優先候補施打。稍早中央的宣布，將會讓18歲以上的民眾誤以為有很多殘劑，可以打到飽。甚至有民眾誤會75歲以上長者沒施打完的，可以由他們預約候補施打，已造成民眾的誤解跟地方政府的困擾，該狀況也將向中央反映。

林右昌說，公費疫苗接種對象順序中，第8類是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的65-74歲長者；第9類是可能增加感染及疾病嚴重風險者，包括19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者以及罕見疾病及重大傷病者；第10類是感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的50-64歲成人。

基隆今天增1家庭群聚，75歲以上長者施打率4成4七堵最高。圖／基隆市政府提供
基隆今天增1家庭群聚，75歲以上長者施打率4成4七堵最高。圖／基隆市政府提供
基隆今天增1家庭群聚，75歲以上長者施打率4成4七堵最高。圖／基隆市政府提供
基隆今天增1家庭群聚，75歲以上長者施打率4成4七堵最高。圖／基隆市政府提供
基隆今天增1家庭群聚，75歲以上長者施打率4成4七堵最高。圖／基隆市政府提供
基隆今天增1家庭群聚，75歲以上長者施打率4成4七堵最高。圖／基隆市政府提供

疫苗 基隆 林右昌

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