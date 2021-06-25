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防疫情再爆發 饒慶鈴籲返台東有症狀速就醫

中央社 / 台東縣25日電

台東連續15天新冠肺炎零確診，為防止疫情再爆發，縣長饒慶鈴呼籲有接觸史或是外縣市返回台東民眾，如出現症狀要牢記足跡並儘速就醫。

饒慶鈴今天下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防治記者會。

她表示，台東縣今天維持15天零確診，累計22例確診，目前僅剩1人住院，20人出院，1人死亡。防止疫情再爆發，若有相關接觸史、自外縣市返回台東，且有症狀者，請前往醫院並依照醫護人員指示處理，勿搭乘大眾運輸，沒有症狀者，可自費快篩。

若無相關接觸史或旅遊史，但有症狀，請前往醫院或診所就醫，並牢記足跡史；若沒有症狀，請做好自主健康管理，不需任何篩檢。

饒慶鈴表示，台東第2波6400劑疫苗施打，除洗腎患者及住宿型養護機構統一入機構施打之外，目前16鄉鎮市衛生所預約比例近9成，至昨日已75%完成施打，將持續施打至下週一。

她說，雖然中央日前將批發市場、屠宰市場第一線工作人員列為第7類施打對象，台東特別從6月27日起優先為往返雙北果菜市場貨運人員、台東果菜市場、肉品市場、中央市場、富岡及成功漁市場第一線工作人員接種疫苗，其他鄉鎮零售市場也持續造冊，待中央撥補新一批疫苗後將盡快公告。

另外，考量孕婦需求，台東基督教醫院加開7月14日下午2時至4時孕婦接種專診名額，可至東基網路掛號系統「其他科-新冠疫苗-孕婦專診」預約；馬偕目前也尚有名額，可至網站「COVID19公費疫苗門診-孕婦專診」掛號預約。

饒慶鈴表示，針對殘劑問題，台東一直以來採預約制，相對能精準控制疫苗使用量，因此少有剩餘殘劑。

台東 新冠疫苗 孕婦

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