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莫德納疫苗預約夯 宜蘭121名孕婦今早出籠

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東聖母醫院今早有38位孕婦來接種疫苗。圖／羅東聖母醫院提供
羅東聖母醫院今早有38位孕婦來接種疫苗。圖／羅東聖母醫院提供

宜蘭縣23日起開放孕婦施打疫苗，且可以選擇AZ或莫德納，縣府還提供計程車免費到府接送服務。社會處長林蒼蔡表示，今天早上共有4名準媽媽預約，分別從三星、羅東、五結前往醫院接種疫苗。

消息一出，不少人這幾天陸續致電醫院詢問。羅東博愛醫院會依疫苗到貨狀況，盡量在平日早上安排莫德納疫苗專診，今天早上共有99人預約，孕婦高達55位，其中還有懷孕36周的準媽媽。院方表示，孕婦們會自己查很多資料、做功課，特別是年輕媽媽，最後才會決定要來打疫苗。

羅東聖母醫院表示，因為疫苗有限，莫德納疫苗專診為每周二、五上午，光是今天就有110位預約接種，其中孕婦有38人。陽明交大醫院開放第一類到第三類人員，以及孕婦可網路預約打莫德納疫苗，今天早上51名接種民眾，超過五成為準媽媽，共有28位。

縣府和計程車業者合作，免費接送孕婦前往醫院接種疫苗，凡是設籍宜蘭縣者，都可向宜蘭、礁溪、羅東、蘇澳和三星共5個社福中心聯繫預約。社會處統計羅東、三星和五結共有4人，今天早上搭車赴醫施打疫苗。

準媽媽今天到醫院接種疫苗。圖／羅東聖母醫院提供
準媽媽今天到醫院接種疫苗。圖／羅東聖母醫院提供
羅東博愛醫院昨已有孕婦預約接種疫苗。圖／羅東博愛醫院提供
羅東博愛醫院昨已有孕婦預約接種疫苗。圖／羅東博愛醫院提供

莫德納疫苗 孕婦 羅東

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