莫德納疫苗預約夯 宜蘭121名孕婦今早出籠

宜蘭縣23日起開放孕婦施打疫苗，且可以選擇AZ或莫德納，縣府還提供計程車免費到府接送服務。社會處長林蒼蔡表示，今天早上共有4名準媽媽預約，分別從三星、羅東、五結前往醫院接種疫苗。

消息一出，不少人這幾天陸續致電醫院詢問。羅東博愛醫院會依疫苗到貨狀況，盡量在平日早上安排莫德納疫苗專診，今天早上共有99人預約，孕婦高達55位，其中還有懷孕36周的準媽媽。院方表示，孕婦們會自己查很多資料、做功課，特別是年輕媽媽，最後才會決定要來打疫苗。

羅東聖母醫院表示，因為疫苗有限，莫德納疫苗專診為每周二、五上午，光是今天就有110位預約接種，其中孕婦有38人。陽明交大醫院開放第一類到第三類人員，以及孕婦可網路預約打莫德納疫苗，今天早上51名接種民眾，超過五成為準媽媽，共有28位。