台東癌末病人想回家 醫療團隊陪同跨縣市圓夢

家住台東成功鎮的59 歲吳姓漁民，因罹患唇癌末期，住進花蓮慈濟醫院安寧病房。為完成他想回家的心願，醫療團隊出動2輛車陪同他跨縣市圓夢，與家人短暫團聚。

吳大姊說，弟弟過去常嘴破、傷口無法癒合，但沒有特別放在心上，直到發現有腫塊才就醫，2016年被診斷罹患下唇癌末期，陸續手術切除了下顎與部分舌頭，不能說話、聽力也受損，只能用手勢跟家人溝通，6月份急診住進慈濟醫院，就一直用手勢表示「想要回家」。

經過家屬與醫療團隊的評估、討論，院方決定啟動「心蓮旅行社」，不收費用，為吳先生完成心願。心蓮旅行社是由花蓮慈濟醫院醫師、專科護理師、心理師、社工師、宗教師、志工等組成，讓癌末病友沒有遺憾走完人生。

緩和醫療中心主任王英偉表示，滿足病人心願、療癒家屬心靈，都是安寧療護一部分，處於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，只能用最精簡人力、符合防疫標準前提下完成，出動2輛車包括護理師、心理師等人一同出發，完成這跨縣市圓夢之旅。

提及這趟圓夢之旅的最大挑戰，王英偉說，病人下唇癌病情出現合併淋巴與皮膚轉移，所以要克服的最大難關，一部分是要維持病人體力，另外一部分就是病人氣切口周圍脹大腫瘤隨時有大出血風險。

吳大姊說，弟弟當了一輩子漁夫，這次返鄉特別繞去他工作的港口與市場，看得出來弟弟變得很有精神，這次回家雖然不能以前說話、聊天，但一家人一起坐在門口，弟弟心情變得很好，真的很感動，也感謝醫療團隊用心付出。

這次同行的心理師譚湘綺說，每個人在面對壓力時候，很可能無法說出自己心裡的真實感受，心理師擔任溝通橋梁，在有限時間內快速達成共識，因此促成許多圓夢之旅。