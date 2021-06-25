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宜蘭鄰長、殯葬業下周打疫苗 批發市場明起篩檢
宜蘭縣長林姿妙今天宣布，鄰長和殯葬業者將於下周二、三安排接種疫苗，而魚市場、肉品市場和果菜批發市場將陸續安排篩檢服務。至於民眾關心殘劑分配狀況，各地衛生所今天下午4點起，開放電話預約。
由於鄰長和殯葬業者（搬運大體人員）屬實際執行防疫的工作人員，中央將之列為第二類公費施打對象。目前，宜蘭縣府安排6月29日、30日開打，前者在溪南和溪北疫苗接種中心，後者則為陽明交大醫院和羅東博愛醫院，後續施打時間將由民政系統安排通知。
另外，宜蘭縣比照中央規格，為縣內果菜批發市場、肉品市場及漁市場的工作人員，提供快篩及核酸篩檢服務，南方澳漁港排定6月26日中午12點、烏石港是6月28日上午9時、隔天中午則為肉品市場；果菜批發市場因人數較多，時間、地點還在積極安排中。
中央為讓讓疫苗發揮最大效力，今天公布殘劑分配對象，主要以第一線醫事人員同住家屬、18歲以上非公費施打對象為原則。衛生局長徐迺維表示，1瓶疫苗可供10到11人接種，剩下部分可以擴大注射別浪費。
「由於是殘劑，每天量其實非常少，頂多5劑或是更少。」各地衛生所從今天下午4點開始，接受民眾電話預約，每所150名為限，並以1個月為範圍建立名單，屆時將通知前來接種。至於醫療機構，將保留給醫護人員同住家屬，並由機構自行安排。
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