解隔離採檢確診 宜蘭一家三口兩人染疫
宜蘭縣今天新增1例確診，累積96人染疫，居家隔離人數降為17位。案14498因妻確診被匡列，並在解隔離前篩檢呈陽性，一家3口已2人染疫。
從事旅遊業的案12507確診治療中，她60多歲的丈夫案14498當時被匡列居家隔離，並於解隔離前再次篩檢，結果為陽性CT值24。秘書長林茂盛補充說明，自6月6日起，解隔離的程序安排須再次篩檢，由於案14498為居家隔離對象，並沒有足跡。
針對6月23日兩例個案，衛生局長徐迺維指出，案14265曾在美確診也打過疫苗，他在醫院再次篩檢有改善，是否為復陽，「不能完全排除可能性。」案14333於5月30日到6月14日住在新竹縣，當中一名同住友人也確診，CT值33，徐迺維說道，代表該友人有可能先感染，再傳給案14333。目前12人因案14333匡列居家隔離、50名自主健康管理，一採全都是陰性。
疫情快報
▪【疫情專題】25日增76例本土、5人死亡 確診數中止連3升
▪【整理包】75歲以上怎麼預約打疫苗？各縣市規定與辦法一次看
▪【今日疫情懶人卡】雙北果菜市場廣篩15人PCR陽性 新北屠宰場見首例確診
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言