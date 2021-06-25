解隔離採檢確診 宜蘭一家三口兩人染疫

宜蘭縣今天新增1例確診，累積96人染疫，居家隔離人數降為17位。案14498因妻確診被匡列，並在解隔離前篩檢呈陽性，一家3口已2人染疫。

從事旅遊業的案12507確診治療中，她60多歲的丈夫案14498當時被匡列居家隔離，並於解隔離前再次篩檢，結果為陽性CT值24。秘書長林茂盛補充說明，自6月6日起，解隔離的程序安排須再次篩檢，由於案14498為居家隔離對象，並沒有足跡。

針對6月23日兩例個案，衛生局長徐迺維指出，案14265曾在美確診也打過疫苗，他在醫院再次篩檢有改善，是否為復陽，「不能完全排除可能性。」案14333於5月30日到6月14日住在新竹縣，當中一名同住友人也確診，CT值33，徐迺維說道，代表該友人有可能先感染，再傳給案14333。目前12人因案14333匡列居家隔離、50名自主健康管理，一採全都是陰性。 6月23日兩確診個案關聯圖。圖／宜蘭縣政府提供

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