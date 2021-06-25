因疫情捐款數創5年新低 花蓮黎明增募款管道

疫情3級警戒超過1個月，連帶社福團體捐款受到衝擊。照顧心智障礙、自閉症為主的花蓮黎明機構，5月同期捐款量創5年來最低，即日起推出便利捐款模式，盼提升捐款收入。

黎明機構統計，今年5月同期捐款量創5年新低，不到5年平均捐款量的1/2，成為疫情下的極弱勢。花蓮黎明機構執行長梁桂花說，機構照護成本，近5成仰賴各界捐款，疫情升溫，5月起黎明對外活動全數延期，捐款專線鈴聲冷清。

梁桂花說，黎明機構牽繫著偏鄉數百家庭，不能因疫情喊停，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，目前只暫停黎明教養院及社區服務日間服務，其餘服務持續進行或調整模式。

梁桂花表示，88名住宿院生超過1個月都待在教養院內，考量他們免疫力相對較弱，教保老師除了防疫優先，也持續安撫院生無法外出或想回家的心情。

梁桂花說，即日起推出更便利的捐款管道，包括街口支付APP（公益捐款專區）、統一超商7-11 ibon便利生活站，新增慈善捐款項目，期待提升捐款收入。

除了新推出的捐款方式，梁桂花說，黎明機構募款專線0800-308585（想您幫我幫我）正常運作，期盼社會大眾在這艱困時期幫助黎明走過捐款低谷。