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疫情寒冬 花蓮黎明機構捐款5年來最低盼民眾支持
全國三級防疫警戒持續，各行各業大受影響，連帶衝擊社福機構捐款，照顧心智障礙、自閉症院生為主的花蓮黎明機構，上月捐款是近5年來最低，庇護工場店鋪銷售金額也大幅下降，面臨疫情寒冬，黎明新增街口支付、統一超商兩種捐款管道，盼民眾多支持。
黎明機構執行長梁桂花說，三級警戒期間，黎明教養院及社區服務的日間服務暫停，其餘都持續進行或是調整模式，服務不中斷。黎明教養院目前有身心障礙88位住宿生，因疫情關係，整個月都待在教養院內，由教保老師照顧。
黎明機構照顧成本近5成來自外界捐款，疫情期間，捐款受到嚴重衝擊。梁桂花說，5月同期捐款量是近5年來最低，不到5年平均捐款量的一半，黎明咬緊牙關努力拓增更多捐款管道，近期新增兩種方式，可利用街口支付APP（公益捐款專區）及7-11 ibon便利生活站（儲值／繳費慈善捐款）。
得知黎明機構陷入疫情寒冬，花蓮理想大地渡假飯店日前將在地富里鄉「天賜糧源」贊助給縣內集團結婚伴手禮的60包有機白米，捐給黎明庇護工場。代表捐贈的飯店協理林景泉說，感謝天賜糧源，希望幫助黎明機構一起渡過疫情難關。
理想大地表示，黎明庇護工場烘焙食品、理想大地烘焙與冷凍調理食品以及天賜糧源農產，都可上網訂購並宅配寄送，歡迎民眾多加利用選購，支持花蓮慈善公益、在地觀光和農產。
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