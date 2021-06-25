台東關山小吃店家 送餐飲慰問消防及醫護人員
全國三級警戒延長至7月12日，雖然因疫情關係影響各行各業，但台東關山鎮地區今仍有熱心店家自掏腰包準備麵包、冷泡茶分送給轄區的醫院、衛生所及消防隊感謝大家在防疫期間的辛勞付出。
關山鎮一家小吃老闆李峰全，帶著岳母、楹品茶飲老闆徐悛騰合資購買餐點、冷泡茶和紅龍果慰問包括關山消防分隊、慈濟分院和衛生所慰問。讓收到飲品的消防及醫護人員備感窩心，
慈濟醫院關山分院長潘永謙表示，醫院除了在關山衛生所旁設置有快篩站外，醫院亦提供有PCR的核篩檢，院內醫護同仁們都非常努力在捍衛民眾的健康安全，也很感謝社區民眾的支持與肯定。
李峰全說，疫情至今經濟生意雖然受到不小的影響，但相較防疫醫護人員和消防隊更是辛勞和壓力大；所以希望以實際行動來力挺，對他們的努力付出表達感謝。
隨後一行人稍後也前往包括海端、池上衛生所和海端、池上消防隊。
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