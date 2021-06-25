快訊

評／中國快速通過《反外國制裁法》，急要外商選邊站？

日本宣布追加贈台100萬劑AZ疫苗 估7月上旬到貨

基隆嶼、大武崙沙灘等基隆重要景點 關閉至7月12日

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。圖／基隆市政府提供

因應中央流行疫情指揮中心宣布疫情三級警戒從6月28日再延長到7月12日，基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。

基隆市政府觀光及城市行銷處持續進行風景區、旅宿及觀光運具服務的防疫管制措施，觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，呼籲觀光單位及觀光從業人員落實各項防疫措施外。大基隆觀光圈同島一命，疫情雖然改善，但仍不可鬆懈，呼籲民眾避免外出及非必要的跨區移動。

市府與北觀處合作持續關閉基隆市各轄管風景區及觀光據點，包含北觀處之和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、汫水澳，還有市府轄管基隆嶼、大武崙沙灘出入口、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道、東西岸旅遊服務中心等區域，延長關閉至7月12日。

曾姿雯說，除張貼防疫措施告示牌，並加強防疫宣導。至於基隆嶼已於5月15日封島，原預計於6月29日解除封島，今配合三級警戒延長封島時間至7月12日，同時為了維護登島船家的權益，退還延長封島期間碼頭設施使用費，以減輕基隆嶼船家業者之負擔。東、西岸旅遊服務中心、基隆觀光巴士及台灣好行濱海奇基線，都配合第三級警戒暫停服務至7月12日。

基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 疫情 三級警戒

延伸閱讀

6月25日疫情懶人卡／基隆攤商1家5口染疫 牙醫打疫苗後確診

基隆國民黨團、前立委謝國樑籲 鄰長納入疫苗優先接種

民眾反映五金行消毒用品標示不明 基隆加強稽查未發現

林右昌批睜眼說瞎話 黃珊珊反擊：是基隆沒通報北市

相關新聞

大船尿尿與船艦相遇為何吹哨笛？退役少將海科志工解謎

基隆是個海洋城市，不管是艦艇、輪船、遊艇或各式的漁船，均能在基隆很多地方看到，而船舶行駛在海上也有相遇禮節，還有常聽說的...

基隆嶼、大武崙沙灘等基隆重要景點 關閉至7月12日

因應中央流行疫情指揮中心宣布疫情三級警戒從6月28日再延長到7月12日，基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日...

宜蘭設市場人流監控 買菜可防人多

為避免市場人潮群聚造成防疫破口，宜蘭市公所最近安裝「市場人流監控系統」，可以把市場人流即時影像，透過直播提供到市公所官網...

台東夏雪芒果評鑑 青農曾永忠果王

台東縣「夏雪芒果」進入產季，農產公司首度辦理台東夏雪芒果品質評鑑，配合防疫，採線上直播，結果昨天出爐，由36歲青農曾永忠...

在地心產業／羅馬朝聖看見商機 打造淋浴門王國

位在基隆市的毅太企業原本以鋁門窗起家，董事長洪團樟1987年前往羅馬「朝聖」時，住飯店看到乾濕分離淋浴門，認為有商機，返...

確診者自述去過兩家店 人潮很多 基市府將發細胞簡訊示警

基隆市長林右昌今天說，昨天公布的確診者案14268是八豆妖燒烤店老闆，疫調內容顯示公共場所活動史感染風險高，提醒曾上門的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。