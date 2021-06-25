基隆嶼、大武崙沙灘等基隆重要景點 關閉至7月12日

因應中央流行疫情指揮中心宣布疫情三級警戒從6月28日再延長到7月12日，基隆市政府今天公告，重要景點關閉延長到7月12日，包括和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、基隆嶼等十多處，請民眾及遊客不要前往。

基隆市政府觀光及城市行銷處持續進行風景區、旅宿及觀光運具服務的防疫管制措施，觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，呼籲觀光單位及觀光從業人員落實各項防疫措施外。大基隆觀光圈同島一命，疫情雖然改善，但仍不可鬆懈，呼籲民眾避免外出及非必要的跨區移動。

市府與北觀處合作持續關閉基隆市各轄管風景區及觀光據點，包含北觀處之和平島公園、情人湖公園、外木山湖海灣、汫水澳，還有市府轄管基隆嶼、大武崙沙灘出入口、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道、東西岸旅遊服務中心等區域，延長關閉至7月12日。