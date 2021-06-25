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落陷阱崁頂黑熊想家了 經常爬樹遙望遠方

中央社 / 台東縣25日電

去年12月落入陷阱右前肢截肢的台灣黑熊，傷口癒合良好，恢復爬樹能力，經常爬上高處遙望遠方，台東林管處表示，「熊熊應該是想家了」。

去年12月間在台東縣海端鄉崁頂山區，有1隻台灣黑熊落入套索陷阱，經獵人通報，由林務局台東林管處、池上野生動物醫院獸醫緊急救援脫困。

不過，因右前肢遭套索緊勒，傷勢嚴重只能截肢防止惡化。

台東管處表示，今年5月幫黑熊進行第2次健康檢查，截肢傷口和骨折處的骨骼癒合情形都非常良好，因此照養團隊將崁頂黑熊從小籠舍移至戶外較空曠的野訓場，訓練牠爬樹及取食能力。

經過1個多月的訓練，崁頂黑熊逐漸恢復正常生活能力，爬樹獵食已難不倒牠。天氣涼爽時，牠喜歡爬到樹上四處張望，常站在高處的樹枝上探索、遙望遠方，熊熊應該是想家了。

台東林管處表示，歷經6個多月的悉心照料，體重從46.5公斤增加到58公斤，身體健康狀況、行為適應能力、活動能力都逐漸恢復，相信不久後就能通過評估、順利從照養團隊手中領到畢業證書、重返森林家。

台灣黑熊 台東 健康檢查

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