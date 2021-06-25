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大船尿尿與船艦相遇為何吹哨笛？退役少將海科志工解謎

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
現陳展於海科館的RB02救難艇，民眾有機會到海科館實地參觀。圖／海科館提供
現陳展於海科館的RB02救難艇，民眾有機會到海科館實地參觀。圖／海科館提供

基隆是個海洋城市，不管是艦艇、輪船、遊艇或各式的漁船，均能在基隆很多地方看到，而船舶行駛在海上也有相遇禮節，還有常聽說的大船尿尿是怎麼回事？國立海洋科技博物館推出數位學習資源網帶您一探究竟，有曾任軍艦艦長且為海軍少將退役現為海科資深志工的牛永源解說。

海科館今天指出，基隆是個海洋城市，不管是艦艇、輪船、遊艇或各式的漁船，均能在基隆很多地方看到，而船舶行駛在海上也有相遇禮節，例如，艦艇相遇時也會有敬禮，通常資淺艦應向資深艦敬禮，敬禮的方式則為資淺艦於艦艏通過資深艦艦艏或艦艉時，雙方會以「哨笛」進行敬禮與回禮的相應之禮。

曾任軍艦艦長且為海軍少將退役現為海科資深志工的牛永源說，軍艦相遇時資深與資淺的判定，通常以艦長或駐艦長官的年班或派駐日期爲判斷，資淺艦以船艦哨笛一長聲向資深艦致意(代表立正)，而雙方船艦也藉由吹「哨笛」2長聲進行敬禮或答禮。

這1到4長聲間的哨笛，即各代表船艦行進間所行使的「立正」、「敬禮/答禮」、3長聲「禮畢」、4長聲「稍息」等相遇之禮。而兩艦甲板以上人員聞哨音及口令詞後均應面向敬答禮方向立正與舉手答禮，也就是艦艇會以「哨笛」做為船隻行進間的溝通與交流之相遇之禮。

另外，一般人常說的「大船尿尿」，海科館展示教育組主任宋祚忠博士指出，在港口看到船的左右兩舷排水，其主要為船舶航行時，船舶的主機、發電機及輔機等設備需運轉，必須利用冷卻海水泵不斷從「海底門」（即Sea Chest船殼開孔）抽取海水以冷卻運轉中的機器。

而冷卻後的海水由船舷所排出的現象，就成為大家看到俗稱的「大船尿尿」，現陳展於海科館的RB02救難艇，民眾有機會到海科館實地參觀，也可就近觀察大船尿尿船身的所在位置，船隻執行任務中常有「大船尿尿」的現象。

不過，若屬汙水的排放，現在很多港口會禁止船隻入港時以「大船尿尿」方式將汙水排放，但若為一般冷卻水則仍有機會看到「大船尿尿」。這相關有趣的學習資訊均能在海科館數位學習懶人包船舶與港口終身學習網路教材探索與學習(http://ship.nmmst.gov.tw/ship/content/120)。

海科館長陳素芬表示，配合全國疫情指揮中心3級警戒防疫措施，海科館休館續延至7月12日，民眾可上海科FB了解各項活動、直播和影片及官網數位學習懶人包。

基隆市威海營區是全台唯一緊鄰市街道路的軍港，在中正路上就可望見泊靠在岸際海軍巨艦身影。記者洪哲政／攝影
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海科館 基隆 軍艦

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