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基隆國民黨團、前立委謝國樑籲 鄰長納入疫苗優先接種

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國民黨團、前立委謝國樑籲，鄰長納入疫苗優先接種。圖／前立委謝國樑提供
基隆國民黨團、前立委謝國樑籲，鄰長納入疫苗優先接種。圖／前立委謝國樑提供

國民黨基隆市議會黨團及前立委謝國樑，今天發表共同聲明，呼籲市政府應將基層鄰長納入優先接種對象，早日為3331位鄰長施打疫苗。

聲明中提到，有鄰長向黨團議員陳情，他每天關注著疫情的發展，都擔心自己鄰里上發生確診案例，基於職責也出於責任感，只要民眾發現任何問題，都會在第一時間趕赴現場了解狀況，協助排解問題，而且民眾都習慣有事就找鄰、里長，里長已經納入接種對象，鄰長也確實是有必要盡快接種疫苗，因為沒有人願意成為防疫的破口。

黨團書記長張芳麗表示，基隆市目前的確診率及死亡率都是全國前幾名，顯示基隆的疫情其實是非常讓人擔心的，而在基層進行第一線防疫的人員，除了醫療、警務消防、清潔之外，協助基層民政工作的鄰長，也是具有高風險的染疫可能，目前基隆市透過民政系統，由鄰長於第一線發送通知給各家戶長輩，若鄰長自己沒有接種疫苗，反而可能變成防疫破口，所以應該盡快將鄰長納入疫苗接種對象。

前立委謝國樑指出，日前有里長跟他反映，有里民不幸確診病逝，在民眾住院期間，里長和鄰長就已往來民眾住家及周遭進行環境消毒，同時還得挨家挨戶宣導防疫措施及安撫民眾不安的情緒，工作內容之繁雜、壓力之大，實在不是外人所能想像。

謝國樑表示，基隆市共有3331位鄰長，而且其中有為數不少的鄰里長已符合其接種資格，所需的疫苗劑數也不會太多，因此呼籲市府能從防疫的角度著眼，讓鄰長也能接種疫苗。

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