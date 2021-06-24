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想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

民眾反映五金行消毒用品標示不明 基隆加強稽查未發現

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
產發處共稽查30家超商及五金行的92件酒精、各款消毒水，未發現有商品標示不全。圖／基隆市政府提供
產發處共稽查30家超商及五金行的92件酒精、各款消毒水，未發現有商品標示不全。圖／基隆市政府提供

基隆市政府產業發展處今天針對防疫物資進行商標及存量的專案清查，各大賣場防護衣、酒精、面罩等產品供貨穩定，並無缺貨。另有民眾反映在五金行採購未標明乙醇或異丙醇等成分消毒用品，產發處共稽查30家超商及五金行的92件酒精、各款消毒水，未發現有商品標示不全。

產發處表示，消費者購買酒精應詳閱標示，避免誤買誤用，適用於人體雙手消毒的應為75%藥用酒精，若購買95%藥用酒精來配製，可以95%酒精4杯、水1杯的比例混合調製出有效殺菌濃度；而異丙醇建議用於環境消毒，毒素較藥用酒精高，敏感性肌膚的人不太適合使用。

產發處提醒，工業用酒精不能替代藥用酒精，工業酒精含有毒性，對人體有害，破壞視覺神經、中樞神經等，嚴重者可能失明或死亡。

產發處說，疫情嚴峻，防疫期間決不容許有發國難財的情事，市府將加強排定商品標示稽查，如有發現各場所販賣防疫物資有商品標示不全，民眾可打（02）24256633檢舉。

產發處共稽查30家超商及五金行的92件酒精、各款消毒水，未發現有商品標示不全。圖／基隆市政府提供
產發處共稽查30家超商及五金行的92件酒精、各款消毒水，未發現有商品標示不全。圖／基隆市政府提供

酒精 疫情 基隆

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