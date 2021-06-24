飽滿多汁三星上將梨上市了 宜蘭縣長林姿妙鼓勵購買加抽好禮
宜蘭三星鄉上將梨成熟了，今年因為疫情大家少出門採購，縣長林姿妙今天幫梨農促銷，農會還祭出買梨抽好禮，即日起至8月31，在三星地區農會配合活動的梨農(果園)、農會行銷中心及網路商城，購買上將梨禮盒2盒以上，加碼抽獎送好禮。
三星鄉除了知名的三星蔥，上將梨是夏季限定高經濟作物。縣長林姿妙表示，今年宜蘭氣候良好，上將梨汁多味美、質地細緻、口感清脆，向來深受消費者喜愛，因疫情關係影響買氣，她特別推薦上將梨，品種以豐水及黃金為主，各有特色與香氣，現已採收上市，歡迎全國各地消費者踴躍訂購。
三星地區農會也推出買梨抽好禮活動，即日起至8月31日到配合農會活動的梨農(果園)、農會行銷中心及網路商城，購買兩盒上將梨(10粒裝規格以上)可宅配到府，將實品及宅配單上傳至網路平台，可獲抽獎機會。
一到十獎各式蔥系列產品或有機米上將茶禮盒等，還有價值2560元的特獎，共有200個獎項。可洽三星地區農會(03-9893900#60)，或到農會網路商城(http://www.eshop-sunshin.org.tw/)、三星地區農會買梨抽好禮活動網址(https://www.sunshin.org.tw/2021pear/gift.php)。
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