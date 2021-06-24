進貨了！停航13天 貨輪運補物資到蘭嶼
受到氣候影響台東往返蘭嶼運送物資貨輪停航13天，今天海象好轉，3艘貨輪載滿物資進入蘭嶼，民眾蜂擁前往農會生鮮超市搶買物資。
受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全國3級防疫影響，蘭嶼旅宿業者自主防疫停止訂單，客輪業者也自5月15日後陸續停航。
運輸物資的貨輪則維持正常航行，不過受到海象不佳影響，往返蘭嶼貨輪停駛13天。島上的民生用品短缺，尤其是超商和農會的生鮮超市貨架幾乎全空。
今天海象好轉，一早3艘貨輪滿載物資登島，開元港貨車忙進忙出，台東地區農會蘭嶼分部立即將生鮮蔬果及肉類上架，民眾隨即蜂擁進入採購，超商也將熱食上架，年輕人、小朋友隨即進入搶購。
不到1個小時，架上的肉品、蔬果、雞蛋等幾乎搶光光，超市、超商忙著再補貨。
蘭嶼去年12月底也曾發生海象不佳，長達13天貨輪停航，學校險些斷炊向民間借瓦斯。
有些蘭嶼島上年長輩感嘆說，過去祖先從來沒有民生物資缺乏的問題，現在年輕人、小朋友已經習慣現代的飲食，只要蘭嶼長時間交通中斷生活就會受到很大影響。
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