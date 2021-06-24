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民間送暖相挺 羅東聖母醫院、三星鄉公所獲贈防疫物資

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民間企業和在地民宿捐贈三星鄉公所200件防護衣。圖／三星鄉公所提供
民間企業和在地民宿捐贈三星鄉公所200件防護衣。圖／三星鄉公所提供

宜蘭縣疫情自5月爆發以來，確診案例隨之增加，醫護人員工作量瞬間倍增，每天都在第一線忙著抗疫。民間為感謝他們辛勞，宜蘭縣活力關懷協會攜手炳翰國際機構、瑞士釘企業有限公司、日升實業社愛心送暖，先後於6月21日、23日和今天，贈送物資予陽明交大醫院、羅東博愛醫院和羅東聖母醫院。

宜蘭活力關懷協會榮譽理事長謝志明今天帶領團隊，親自送上140份便當、飲料，以及2000個防護面罩，要為羅東聖母醫院團隊補給打氣。對於民間熱情相挺，院方表示感謝，也說最近負責企業快篩、企業疫苗施打等業務，這批防疫物資相當有幫助。

該協會本周也到訪陽明交大醫院和羅東博愛醫院，共提供200份餐點、飲料。宜蘭活力關懷協會理事長俞俊雄表示，餐飲業因疫情受影響，希望藉此增加其收入，陪他們渡過難關。

另外， 三星鄉公所今天收到200件防護衣，是由民間企業的明成國際企業有限公司和在地業者明水露渡假民宿所捐贈。雙方基於對三星鄉的認同，以行動力挺公所的防疫工作。

三星鄉長李志鏞表示，鄉內65歲以上人口占比高達19.98%，由於長者體力和抵抗力不比青壯年，因此防疫工作得要做到滴水不漏，市場每天都會進行消毒，而這批防疫物資將會用於足跡消毒作業。

宜蘭縣活力關懷協會攜手3企業，贈送餐點和防疫物資予羅東聖母醫院。圖／記者林佳彣翻攝
宜蘭縣活力關懷協會攜手3企業，贈送餐點和防疫物資予羅東聖母醫院。圖／記者林佳彣翻攝

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