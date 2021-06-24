確診者自述去過兩家店 人潮很多 基市府將發細胞簡訊示警

基隆市長林右昌今天說，昨天公布的確診者案14268是八豆妖燒烤店老闆，疫調內容顯示公共場所活動史感染風險高，提醒曾上門的消費者注意。案14268自述曾前往全聯仁三店和一家烘焙料行採買，當時人潮眾多，市府將調取實聯制資料，發出細胞簡訊示警。

基隆市今天新增9例新冠肺炎確診病例，5例是逸嘉養護中心的住民和照服員，2例是案14268的妻子和姊姊， 1例為富邦集團員工，公司安排採檢確診。另1例身體不適，自行就醫採檢確診。

林右昌說，案14268是20多歲男性，6月1日到6日、8日到13日和16、17、19、20日的下午3點到晚上11點半，他都待在燒烤店工作。實施防疫3級警戒後，燒烤店就僅供外帶，提醒曾上門的客人注意。

這名燒烤店老闆6月14日下午3點到3點半，曾經到全聯仁三店（仁三路11號）採買；3點半到4點曾到遠東新食器時代烘焙材料行（忠三路99號）採買。他回憶當時這兩個地點人潮非常多。6月17日早上7點到7點半，曾到復興蔬果行（仁五路8號）採買。

林右昌說，衛生局已經跟CDC請求全聯和烘焙材料行實聯制相關資料，未來下載之後，會發簡訊告知同時間出現的消費者，並通知店員和其他接觸者篩檢。