影／天行者送愛心便當1個月 建議基隆比照雙北為街友打疫苗

基隆市天行者慈善協會1個多月來，在基隆火車站、文化中心、公車循環站送街友愛心便當，累計已有2000個，並發送口罩及面罩，做好自我的防護。理事長李昌萬建議基隆市政府比照雙北，將設籍在基隆市的街友們造冊施打疫苗，因為他們沒有固定的工作及居住場所，避免造成防疫破口。

台北車站傳出已有8名街友確診，基隆火車站附近也有很多街友，但多有戴上口罩，還有面罩。因為天行者慈善協會1個多月來，每晚7點20分有路行者送餐行動，都送出40到50個，每周提供5個口罩作為更換，2周提供1個防疫面罩使用做好自我的防護，讓街友揪感心，每晚都來主動幫忙。

李昌萬今天受訪表示，依照他的經驗，固定性在市中心的遊民大約30人，因為疫情關係失業民眾增加20多人，主要是因為第三級警戒之後很多人失去工作才會流落街頭。

李昌萬說，從5月2日開始每天晚上7點20分，在火車站、文化中心及循環站，每天固定發送50個便當，至今將近2000份，會幫助街友們持續到3級解封。

執行長黃永翔表示，配合防疫的政策，協會每兩週主動發送新的防護面具給街友，每星期提供五個乾淨的口罩，並要求街友保持適當距離離領取愛心便當，希望在嚴峻的疫情時期，幫助街友們度過難關。