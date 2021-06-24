快訊

雙北疫調關係好原因曝光！ 侯友宜指關鍵在「這對夫妻」

吳釗燮接受CNN專訪！坦言「必須對武統做好準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／天行者送愛心便當1個月 建議基隆比照雙北為街友打疫苗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
天行者送愛心便當1個月，建議基隆比照雙北為街友打疫苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供
天行者送愛心便當1個月，建議基隆比照雙北為街友打疫苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供

基隆市天行者慈善協會1個多月來，在基隆火車站、文化中心、公車循環站送街友愛心便當，累計已有2000個，並發送口罩及面罩，做好自我的防護。理事長李昌萬建議基隆市政府比照雙北，將設籍在基隆市的街友們造冊施打疫苗，因為他們沒有固定的工作及居住場所，避免造成防疫破口。

台北車站傳出已有8名街友確診，基隆火車站附近也有很多街友，但多有戴上口罩，還有面罩。因為天行者慈善協會1個多月來，每晚7點20分有路行者送餐行動，都送出40到50個，每周提供5個口罩作為更換，2周提供1個防疫面罩使用做好自我的防護，讓街友揪感心，每晚都來主動幫忙。

李昌萬今天受訪表示，依照他的經驗，固定性在市中心的遊民大約30人，因為疫情關係失業民眾增加20多人，主要是因為第三級警戒之後很多人失去工作才會流落街頭。

李昌萬說，從5月2日開始每天晚上7點20分，在火車站、文化中心及循環站，每天固定發送50個便當，至今將近2000份，會幫助街友們持續到3級解封。

執行長黃永翔表示，配合防疫的政策，協會每兩週主動發送新的防護面具給街友，每星期提供五個乾淨的口罩，並要求街友保持適當距離離領取愛心便當，希望在嚴峻的疫情時期，幫助街友們度過難關。

李昌萬建議基隆市政府比照雙北，將設籍在基隆市的街友們造冊施打疫苗，因為他們沒有固定的工作及居住場所，四處走動若不慎染疫，恐慌造成疫情擴散。

天行者送愛心便當1個月，並發送口罩及面罩。記者游明煌／攝影
天行者送愛心便當1個月，並發送口罩及面罩。記者游明煌／攝影
天行者送愛心便當1個月，建議基隆比照雙北為街友打疫苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供
天行者送愛心便當1個月，建議基隆比照雙北為街友打疫苗。圖／基隆市天行者慈善協會提供

街友 基隆 口罩

延伸閱讀

新北已為半數街友打疫苗 報准前同步先接種

天行者出任務每晚發熱便當月餘 基隆街友口罩面罩暖心

6月23日疫情懶人卡／台大醫院再傳2人員確診 南投增1例常跑跳桃竹縣市

北車街友確診 3人住院5人防疫旅館隔離

相關新聞

影／天行者送愛心便當1個月 建議基隆比照雙北為街友打疫苗

基隆市天行者慈善協會1個多月來，在基隆火車站、文化中心、公車循環站送街友愛心便當，累計已有2000個，並發送口罩及面罩，...

人行道成鷺科棲息地 清潔隊員打掃戴安全帽防鳥屎攻擊

基隆市田寮河金雞橋附近信一路旁行道樹，出現許多鷺科鳥類築巢繁殖，不時有鳥屎和築巢樹枝掉落人行道。環保局清潔隊員前往打掃時...

冬山稻米達人種大南瓜 張臂環抱搬不動

宜蘭縣冬山鄉的稻米達人馬啓亮，首次在自家田裡種南瓜，最近就發現它越長越大，身形至少50公分，一人張開雙臂也抱不動。他表示...

買菜前上網觀看人潮多不多 宜蘭市場人流監控系統上線

為避免市場人潮群聚造成防疫破口，宜蘭市公所最近安裝「市場人流監控系統」，可以把市場人流即時影像，透過直播提供到市公所官網...

停航14天！台東蘭嶼物資貨輪今到港 居民瘋搶補物資

受到疫情及天候因素影響，已斷航14天的台東蘭嶼，今天搭載民生物資的貨輪抵達蘭嶼，島上居民獲悉物資上岸，蜂擁前往農會生鮮超...

基隆大班生艾瑞卡爾經典雙語繪本 市長送2800本畢業禮

今年各公私立幼兒園為防疫停止辦理實體畢業典禮，基隆市長林右昌特别挑選世界文學大師艾瑞．卡爾知名雙語繪本，贈送給2800名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。