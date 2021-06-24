影／企業聯合民代捐基隆市1500顆消毒錠 傳統市場加強消毒

立委蔡適應與台灣萬事達金流股份有限公司總經理胡世均、市議員陳宜，今天共同捐贈基隆市政府產業發展處1500顆消毒錠，加強傳統市場消毒，讓採買民眾來傳統市場可以比較安心。

信義市場主委羅卓永代表傳統市場致謝，他說，自疫情開始後，許多攤商的生意都受到影響，攤商目前都配合基隆市政府雙罩一套的防疫措施，以及每隔14天快篩採檢，希望加強清消、讓消費者重拾對市場的信心。

胡世均表示，他家就住在傳統市場附近，現在造成疫情的變種病毒，成為基隆各個傳統市場的風險，所以他捐贈消毒錠給市府加強清消，希望每個休業的傳統市場，在徹底清消後都可以重啟。

陳宜說，讓傳統市場可以安心的購物買菜，是基隆市民所期盼的，她也敦促市府的防疫措施，清潔消毒務必要謹慎處理，讓大家可以安心的進傳統市場。

蔡適應指出，目前全國許多的集會場所都是關閉的，有營業的場所都需要清潔消毒，特別基隆市政府產業發展處需要協助全市傳統市場消毒，感謝胡總經理的協助，消毒錠一顆可以配1公升清水，這1500顆可以讓市場消毒的頻率再增加，感謝民間企業的幫忙。