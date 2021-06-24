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台東首屆夏雪芒果評鑑 青農曾永忠奪果王

中央社 / 台東縣24日電

台東首屆夏雪芒果品質競賽碰上新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，採取線上直播評鑑，青農曾永忠奪下首屆果王，獲獎金新台幣1萬5000元。

台東縣政府農業處表示，台東的夏雪芒果號稱「芒果界的LV」，台東農產公司為激勵農民生產高品質、精緻化之果品，23日在桂田酒店辦理第一屆台東夏雪芒果品質評鑑活動。

不過，因受新冠肺炎疫情影響，在遵守相關防疫規定下，全程錄影並採線上直播的方式，並邀請有「夏雪芒果之母」稱呼的高雄農改場李雪如研究員、桂田酒店江昆松主廚擔任評審。

農業處表示，有26名果農參賽，結果由曾永忠以總分86.4分奪下首屆果王，亞軍游蒼林、季軍陳淑卿與陳俊維兩位，並選出李懷明、鄭美瓏、陳諒旻3位優勝。

縣長饒慶鈴表示，希望藉由評鑑活動激勵農民生產高品質、精緻化的果品，打造夏雪芒果優質品牌，也讓更多民眾享受美味的芒果。

農業處長許家豪表示，26名參賽者中有11名農友具有產銷履歷，消費者在品嘗台東夏雪時更可以吃得安心有保障，要搶鮮吃台東夏雪芒果，現在「正丟時！LV金呼呷」（台語發音）。

芒果 台東 新冠肺炎

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