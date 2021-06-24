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人行道成鷺科棲息地 清潔隊員打掃戴安全帽防鳥屎攻擊

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局清潔隊員打掃金雞橋旁人行道時，會戴安全帽防遭上方鳥類「彈襲」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局清潔隊員打掃金雞橋旁人行道時，會戴安全帽防遭上方鳥類「彈襲」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市田寮河金雞橋附近信一路旁行道樹，出現許多鷺科鳥類築巢繁殖，不時有鳥屎和築巢樹枝掉落人行道。環保局清潔隊員前往打掃時，會戴安全帽防遭上方鳥類「投彈」襲擊，因為鳥屎落在衣服較不礙事，如果頭部中彈，頭髮沾染鳥屎就慘了。

基隆市區從中正高架橋接中山高在360度迴轉路段下方，西定河匯入旭川河處的沉砂池，因為鄰近崁仔頂魚市場，食物來源多，沉沙池旁的榕樹成為鳥類棲息地。

基隆市政府3年前向中央爭取前瞻計畫水環境改善計畫，在沉沙池興建汙水處理設施，降低西定河及旭川河汙染源。配合工程施作，沉沙池旁的榕樹已遭移植或修剪。

原以沉沙池榕樹為家的各種鷺科鳥類，部分移到金雞橋附近信一路旁榕樹。信一路是4線道，車流量大，金雞橋往來人車也不少，應非鳥類眼中合適的棲地，但因人為干擾少，鳥類越聚越多，現在是繁殖季，樹上滿是鳥巢。

幾棵樹上聚滿上百隻鷺科鳥類築巢，小鳥孵出後相當熱鬧，但樹下人行道滿是滴落的是鳥屎，還有鳥巢的小樹枝掉落，環境髒亂。

環保局表示，平常時候每周會派人用高壓水槍噴洗3次，繁殖季每天清洗，清潔隊員每天也會去打掃樹下人行道的枯枝。

因為樹上滿是鳥巢，聚集不少鳥，隨時可能有鳥屎滴落。清潔隊員打掃時都會戴安全帽，並且加快動作，希望早點掃完，脫離危險區域。

基隆市田寮河金雞橋旁人行道滿是鳥屎和枯枝，環境髒亂。環保局清潔隊員打掃時會戴安全帽，防遭上方鳥類「彈襲」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河金雞橋旁人行道滿是鳥屎和枯枝，環境髒亂。環保局清潔隊員打掃時會戴安全帽，防遭上方鳥類「彈襲」。記者邱瑞杰／攝影

人行道 基隆

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