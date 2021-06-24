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冬山稻米達人種大南瓜 張臂環抱搬不動

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
這顆大西洋品種的南瓜，一人張開雙臂也搬不動。圖／記者林佳彣翻攝
這顆大西洋品種的南瓜，一人張開雙臂也搬不動。圖／記者林佳彣翻攝

宜蘭縣冬山鄉的稻米達人馬啓亮，首次在自家田裡種南瓜，最近就發現它越長越大，身形至少50公分，一人張開雙臂也抱不動。他表示，大南瓜仍在生長，目前還沒要採收，屆時成熟後，打算將它送到冬山鄉農會作為鎮會之寶。

「種稻是正業，種大南瓜是副業。」馬啓亮說道，受到桃園觀音大南瓜比賽的啟發，和宜蘭3位農民來試種大西洋品種的大南瓜。只是宜蘭多雨氣候，栽種不易，目前僅剩馬啓亮的大南瓜仍頭好壯壯，持續長大中。

馬啓亮栽種2株大南瓜，1顆收成總重近200台斤，另株遭蜂螫成爛果，他笑說，現在田裡所見的大南瓜，「這顆是偷生的。」有了先前的經驗，馬啓亮就怕宜蘭多雨氣候造成根莖爛掉，不只為它搭架蓋棚，早晚也會來巡視，唯獨形狀有點畸形，「因為它小時候睡姿沒喬好，長大就變形了。」

這顆還在生長的大南瓜，栽種迄今已有4個月，身形長達50公分以上，馬啓亮目測至少150台斤，確切重量還是得秤重才能知道。他也提到，現階段不打算採收，要看大南瓜能夠長到多大顆，之後會送給冬山鄉農會。

冬山鄉農會常務監事馬啓亮是第一次種南瓜，但在水稻種植方面，可是一名專家，他自2017年起四連霸台灣稻米達人鄉鎮賽冠軍，並為2019年全國十大好米得主之一，同年亦摘下宜蘭嚴選優質米競賽冠軍。

種稻有成的馬啓亮是2019年全國十大好米得主之一。圖／記者林佳彣翻攝
種稻有成的馬啓亮是2019年全國十大好米得主之一。圖／記者林佳彣翻攝
馬啓亮為大南瓜搭架蓋棚，要看它能長到多大顆。圖／記者林佳彣翻攝
馬啓亮為大南瓜搭架蓋棚，要看它能長到多大顆。圖／記者林佳彣翻攝

農會 稻米 農民

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