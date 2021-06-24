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買菜前上網觀看人潮多不多 宜蘭市場人流監控系統上線

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
為避免市場人潮群聚，宜蘭市公所安裝「市場人流監控系統」把市場人流即時影像，連線到官網的防疫資訊專區網站，民眾出門採買前，先上網觀看確認市場人流，買菜更安心。
為避免市場人潮群聚，宜蘭市公所安裝「市場人流監控系統」把市場人流即時影像，連線到官網的防疫資訊專區網站，民眾出門採買前，先上網觀看確認市場人流，買菜更安心。

為避免市場人潮群聚造成防疫破口，宜蘭市公所最近安裝「市場人流監控系統」，可以把市場人流即時影像，透過直播提供到市公所官網的防疫資訊專區網站，民眾出門採買前先上網，觀看確認市場人流多不多，這樣買起菜來更安心。

宜蘭市的市場人流監控系統總共架設8個點，分別在南興街、昇平街、光復路、康樂路、崇聖街等人潮眾多的路段，目前已完成昇平街、光復路、康樂路、崇聖街路段，預計6月底前全數上線。

市長江聰淵表示，全國第三級疫情警戒延長到7月12日，市公所及市場自治會繼續努力落實防疫作為，提醒攤商及店家做好工作區域環境清潔，並要求所有人員全程佩戴口罩、禁止內用、實聯(名)制等措施。

他也呼籲民眾買菜時保持社交距離、自主實施身分證分流制度，每周一上午及三、五、日由身分證尾數單號採買，每周一下午及二、四、六則由尾數雙號採買，並請於上傳統市場前擬定清單，抵達傳統市場後快速購買、一次購足所需、減少停留。

台灣大寬頻表示，這次與宜蘭市公所合作，在南北館及中央傳統市場建置攝影機及廣播系統，讓市公所透過即時影像遠端進行市場人潮分流管控，落實強化採買人流、出入口管制等必要防疫作業，希望能幫助減少採購的群聚風險。請民眾前往市場前登入宜蘭市公所官方網站COVID-19防疫資訊專區網站觀看市場人流即時畫面，買菜避開人潮擁擠時段。

傳統市場 身分證 社交距離

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