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停航14天！台東蘭嶼物資貨輪今到港 居民瘋搶補物資

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
蘭嶼農會生鮮超市裡，擠滿搶購物資的居民。圖／讀者提供
蘭嶼農會生鮮超市裡，擠滿搶購物資的居民。圖／讀者提供

受到疫情及天候因素影響，已斷航14天的台東蘭嶼，今天搭載民生物資的貨輪抵達蘭嶼，島上居民獲悉物資上岸，蜂擁前往農會生鮮超市搶買物資。有居民開心說：「終於有肉吃了」。

配合政府三級警戒防疫措施，離島蘭嶼交通客輪船自5月15日後，紛紛停航，僅維持民生物資的貨輪運行，但這2星期來，受到天候不佳影響，貨輪也停駛14天，島上超市物品貨架幾乎全空。

貨輪公司趁著今天天候轉好，一早載滿民生物資開往蘭嶼，島上居民聽到物資抵達，紛紛前往農會生鮮超市搶買補貨，大家顧不得防疫社交距離，不到1個小時，肉品、蔬果、雞蛋等幾乎搶光光。

有人籃子裡買了4、5盒雞蛋，也有人一口氣買了10盒肉品，籃子能裝多滿就多滿，甚至還有人裝滿了3個籃子；大家都怎麼搶購，因為這已是島上14天沒有物資進來了。

「等了很多天，才有肉可吃！」楊姓居民開心說，這次停航不輸冬天東北季風，已經2個星期都沒有貨輪進來，這幾天都吃麵食、罐頭，終於買到新鮮的肉品，回去要好好料理一番。

另林姓居民表示，蘭嶼夏天都吹南風，風浪都很大，船隻都沒辦法進港，加上疫情客輪又停駛，包括農會超市、便利超商都沒有東西可買，希望疫情趕快結束，恢復正常航班。

籃子裡有人一口氣買了10盒新鮮肉品，開心說終於可以吃到肉了。圖／讀者提供
籃子裡有人一口氣買了10盒新鮮肉品，開心說終於可以吃到肉了。圖／讀者提供
受到疫情及天候因素影響，已斷航14天的台東蘭嶼，今天搭載民生物資的貨輪抵達蘭嶼，開元港碼頭擠滿準備載運物資的車輛。圖／讀者提供
受到疫情及天候因素影響，已斷航14天的台東蘭嶼，今天搭載民生物資的貨輪抵達蘭嶼，開元港碼頭擠滿準備載運物資的車輛。圖／讀者提供
農會生鮮超市的物資才上架不到1個小時，肉品、蔬果、雞蛋等幾乎都搶光光。圖／讀者提供
農會生鮮超市的物資才上架不到1個小時，肉品、蔬果、雞蛋等幾乎都搶光光。圖／讀者提供

蘭嶼 疫情 農會

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