基隆大班生艾瑞卡爾經典雙語繪本 市長送2800本畢業禮

今年各公私立幼兒園為防疫停止辦理實體畢業典禮，基隆市長林右昌特别挑選世界文學大師艾瑞．卡爾知名雙語繪本，贈送給2800名公私立幼兒園大班畢業生，有「好餓的毛毛蟲」等5種繪本，隨機贈送給每名幼生1本。

教育處長林祝里今天表示，基隆自109學年起推動「國際教育三年計畫」，規劃從幼兒園到高中一條龍發展雙語，目的在培養學生的國際觀與英語能力，今年更首度以雙語繪本為大班畢業禮。

她說，艾瑞．卡爾的經典繪本文字精煉且韻律感十足，搭配繽紛的拼貼圖案吸引孩子，輕鬆閱讀學會英文字彙，建立雙語閱讀技巧，父母親可以藉由這本書作為鑰匙開啟孩子對雙語的興趣，作者卡爾爺爺在今年5月以91歲高齡逝世，但他用豐富想像力創作的繪本故事，會陪伴基隆的大班生們一路成長。